بعد سنوات من الصمت، وعدم الحديث عن "مثلث الحب" الأشهر بين براد بيت، وجينفير أنيستون، وأنجلينا جولي، خرجت أنيستون عن صمتها، لتتجدد إثارة قصة الزواج والطلاق الأشهر في تاريخ السينما العالمية، والتي كانت تشكل هوساً للصحافة الشعبية العالمية، وللملايين حول العالم لسنوات.

الممثلة العالمية جينيفر أنيستون تتحدث وتفتح قلبها بشكل غير مسبوق عبر صفحات "فانيتي فير"، حيث تحدثت خريجة مسلسل "فريندز" ، البالغة من العمر 56 عامًا، بشكل موجز عن انفصالها عن براد بيت، البالغ من العمر 61 عامًا - والذي تزوجته في عام 2000.

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان الزوجان من أكثر الأزواج المحبوبين في هوليوود - قبل أن تتقدم أنيستون بطلب الطلاق بعد ما يقرب من خمس سنوات من الزواج في شتاء 2005.

بعد أربعة أشهر من الانفصال، تم تصوير براد بيت مع أنجلينا جولي وابنها مادوكس، وهو ما أكد كل الشائعات التي تحدثت عن ارتباطهما عاطفياً.

"فقط اجمعي نفسك واستمري في المشي، يا فتاة"، تذكرت أنيستون كيف نجت من تلك الفترة في حياتها، واصفة إياها بـ "مثلث الحب".

وتابعت :"نحن بشر، حتى لو لم يرغب البعض في تصديق ذلك"، أضافت عن تعاملها مع التغطية الإعلامية المحيطة بقصة حب بيت وجولي عقب طلاقها. "يعتقدون: لقد رضخت للأمر، لذا عليك قبوله. لكننا في الحقيقة لم نرضَ بذلك".

واعترفت أنيستون أيضًا بأنها أخذت التداعيات العامة "على محمل شخصي". وفي المقابلة نفسها، تحدثت أنيستون أيضًا عن تصوير غلاف مجلة فانيتي فير لعام 2005 لقصة بعنوان "جينيفر أنيستون التي لا تغرق"، والتي تتذكر أنها كانت "مزعجة" و"وقتًا حساسًا للغاية"، حيث تم نشرها بعد أشهر من تأكيد علاقة الحب بيت وجولي، 50 عامًا.

وجدت أنيستون - التي تزوجت أيضًا من جاستن ثيروكس من عام 2015 إلى عام 2018 - الحب مرة أخرى: كما ذكرتظن فهي تواعد حاليًا المنوم المغناطيسي جيم كورتيس .

قال مصدر في وقت سابق من هذا الشهر: "تشعر جينفير أنها وجدت أخيرًا شخصًا يلبي جميع احتياجاتها. إنها سعيدة للغاية".