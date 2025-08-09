إيلاف من نيويورك: في مفاجأة صادمة تكشف بعضاً من ملامح شخصية دونالد ترامب، كشفت إيما تومسون أنه اتصل بها ليدعوها لتناول العشاء في التسعينيات في نفس اليوم الذي تم فيه الانتهاء من طلاقها من زوجها السابق كينيث براناه.

قالت تومسون في مهرجان لوكارنو السينمائي: "اعتقدت أنها مزحة"، وأضافت أنه في حال كان حدث هذا اللقاء فإنها كانت قادرة على تغيير مسار التاريخ الأميركي. وعلى أي حال يبرهن تصرف ترامب على أن عقليته تجعله يتحرك بصورة مباشرة دون أي حسابات، ويبدو في كثير من الأحيان لا يملك الوقت الكافي، بل يحاول دائماً تحقيق أهدافه بطريقة مباشرة.

تزوجت تومسون من جريج وايز في عام 2003، وفي اليوم نفسه الذي حصلت فيه إيما تومسون على قرار الطلاق، تلقت أيضًا مكالمة من دونالد ترامب ، بحسب الممثلة.

وأثناء حديثها في مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا - حيث تم تكريمها لمسيرتها المهنية يوم الجمعة 8 أغسطس (آب) كشفت تومسون، 66 عامًا، أن الرئيس الحالي دعاها إلى موعد في نفس اليوم الذي تم فيه الانتهاء من طلاقها من كينيث براناه .

وبحسب صحيفة "ديلي تلغراف" ، قالت الممثلة إنها كانت في مقطع دعائي لمجموعة تصوير الدراما الكوميدية " Primary Colors" عام 1998 عندما رن هاتفها، وأجابت على الهاتف لتسمع من يقول: "مرحبًا، أنا دونالد ترامب".

ظننت أنها مزحة

قال تومسون، وفقًا لصحيفة التلغراف : "ظننتُ أنها مزحة، وسألته: كيف يمكنني مساعدتك؟ فقال: أودُّ لو أتيتَ للإقامة في أحد أماكني الجميلة. ربما نتناول العشاء معًا".

كان ردها، كما قالت في المهرجان السويسري، "حسنًا، هذا لطيف جدًا. شكرًا جزيلًا لك. سأعاود الاتصال بك."

وقالت نجمة مسلسل Love Actually إنها تعتقد أن ترامب - الذي انفصل عن زوجته الثانية، عارضة الأزياء مارلا مايبلز ، في نفس الوقت تقريبًا - كان لديه أعضاء من طاقمه يبحثون عن شخص "مناسب" لمواعدته.

أدركتُ في ذلك اليوم أن قرار طلاقي قد صدر. وأراهن أن لديه من يبحث عن شريكة مناسبة ليُطلقها. كما تعلمون، مطلقة لطيفة، هذا ما كان يبحث عنه، هذا ما قالته إيما تومسون.

تومسون تابعت: "كان بإمكاني الذهاب في موعد غرامي مع دونالد ترامب، وعندها ستكون لديّ قصة أرويها. كان بإمكاني تغيير مجرى التاريخ الأميركي".

التقت تومسون وبراناه، 64 عامًا، لأول مرة في موقع تصوير المسلسل القصير Fortunes of War عام 1987 ، وتزوجا في عام 1989 قبل أن ينفصلا بعد ست سنوات في أعقاب علاقة الممثل مع هيلينا بونهام كارتر .

تزوجت النجمة إيما تومسون من زوجها الحالي، جريج وايز ، عام 2003، بعد سنوات من لقائهما الأول في موقع تصوير فيلم " العقل والعاطفة" عام 1995، ورزق الزوجان بطفلين، ابنهما تينديبوا "تيندي" أغابا وابنتهما جايا، البالغة من العمر 25 عامًا، والتي رافقت والدتها إلى مهرجان لوكارنو السينمائي .

وفي الوقت نفسه، انفصل ترامب عن مابلز، 61 عامًا، في مايو (آيار) 1997. وكان متزوجًا سابقًا من زوجته الأولى، إيفانا ترامب ، ثم تزوج مرة أخرى، وعقد قرانه على زوجته الحالية ميلانيا ترامب في عام 2005.