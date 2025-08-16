إيلاف من القاهرة: رحل عن عالمنا السبت الفنان ومدير التصوير تيمور تيمور في أحد شواطئ رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمصر، وهو يحاول انقاذ ابنه من الغرق، وتفاعلاً مع رحيله الصادم عمت مشاعر الحزن في مصر والعالم العربي، وخاصة في الوسط الفني.

وكشف مصدر مقرب من الفنان ومدير التصوير الراحل تيمور تيمور في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" عن حقيقة وفاته غرقا في الساحل الشمالي خلال الساعات القليلة الماضية. وقال المصدر إن تيمور تيمور وافته المنية بعد نجاحه في إنقاذ نجله من الغرق.

وكتب المنتج إبراهيم حمودة عبر حسابه الخاص على الفيسبوك قائلا:" شهيد الأبوة مات وهو يحاول أنقاذ ابنه من الغرق".

وحرص عدد كبير من النجوم، ووجوه الوسط الفني على وداع مدير التصوير تيمور تيمور برسائل مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهم النجم ياسر جلال، المخرج مجدي الهواري، السيناريست محمد سيد بشير، الفنان هشام ماجد، الفنان محمد علي رزق، المخرج كريم العدل، الفنانة منة فضالي، السيناريست تامر حبيب، المخرج إسلام خيري، الفنانة فاتن سعيد، الفنان أحمد السقا، الفنان محمد جمعة وآخرون.

"المتحدة" تنعي تيمور

كما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي جهة الانتاج الدرامي الأكبر في مصر مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم السبت.

وذكرت المتحدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، أن تيمور تيمور ترك إرثًا فنيًا سيبقى شاهدًا على موهبته وإبداعه، وقدم عطاءً مخلصًا على مدى سنوات طويلة في خدمة صناعة السينما والتلفزيون.

وأضافت: "لقد كان الفقيد مثالًا للفنان الحقيقي، جمع بين الحس الإبداعي الرفيع والالتزام المهني، وأسهم بأعماله المتميزة في إثراء مكتبتنا البصرية والصورة السينمائية، رحم الله الفقيد، وألهم أسرته الكريمة وأحبائه وزملاءه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وسادت حالة من الحزن بين نجوم الفن عقب انتشار خبر وفاة تيمور تيمور، حيث حرص الكثير منهم على نعيه بكلمات مؤثرة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

من هو تيمور تيمور؟

شارك تيمور تيمور في فيلم "الحاسة السابعة" للنجم أحمد الفيشاوي، وفيلم "شباب أون لاين" مع هالة خليل. وتخرج تيمور تيمور في معهد السينما وانطلق منذ سنوات دراسته في تنفيذ مشاريع مستقلة أثبتت موهبته.

عمل مديراً للتصوير في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، التي حظيت بإشادة الجمهور والنقاد، من بينها: مسلسل "جودر" الجزء الأول والثاني (2024-2025)، آخر أعماله وأحد أبرز نجاحاته، كمدير تصوير وممثل في دور شرفي.

وقام بتصوير مسلسلي "رسالة الإمام"، و"جراند أوتيل". وأفلام "رمسيس باريس"، "الديزل"، "ريجاتا"، كما عمل مصورًا في أفلام مهمة مثل: "إبراهيم الأبيض" للنجم أحمد السقا، و"على جثتي" للنجم أحمد حلمي.

وبرزت موهبته كذلك كممثل، حيث قدم أداءً لافتاً في مسلسل "الجامعة"، وفيلم "الحاسة السابعة" للفنان أحمد الفيشاوي، وفيلم "بعد الموقعة" للفنانة منة شلبي، ما كشف عن تعدد مواهبه الفنية والإبداعية أمام وخلف الكاميرا.