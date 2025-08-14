إيلاف من بيروت: طرحت منصة "نيتفليكس" الإعلان الرسمي للجزء الثاني من الموسم الثاني لمسلسل «وينزداي آدامز»، المقرر عرضه يوم 3 سبتمبر المقبل، وذلك بشكل حصري على المنصة.

موسم مختلف

تعود وينزداي آدامز (جينا أورتيجا) من جديد لتجوب بخطواتها الغامضة ممرات أكاديمية "نيفرمور" ذات الطابع القوطي المهيب؛ لكن هذه المرة، كل شيء مختلف، وجوه جديدة، وأسرار مظلمة، وخطر أكبر يلوح في الأفق.

في موسم تتشابك فيه العلاقات وتتقاطع فيه المصالح، تواجه وينزداي آدامز تحديات غير مسبوقة، بين أفراد عائلتها، وأصدقائها، وحتى أعدائها القدامى، لتخوض غمار عامٍ آخر من الفوضى الحالكة والكوميديا السوداء، ومن جديد تغرق وينزداي آدامز في عالم سري خارقٍ للطبيعة يحبس الأنفاس بغموضه.

خلف الكاميرا

يأتي الموسم الثاني من تأليف ألفريد جوغ ومايلز ميلر، ويستمر تيم بيرتون في دوره كمخرج ومنتج تنفيذي.

نجاح عالمي

انطلق مسلسل وينزداي آدامز على نتفليكس في 2022، وحقق نجاحًا عالميًا غير مسبوق، إذ سرعان ما أصبح أكثر المسلسلات باللغة الإنجليزية مشاهدة على المنصة، وحافظ على مكانته في قائمة الأعمال العشرة الأوائل عالميًا لمدة 20 أسبوعًا.

المسلسل من تأليف ألفريد جوغ ومايلز ميلر، وهو مستوحى من عالم شخصيات تشارلز آدامز، بعد أن أُعيد تقديمه برؤية عصرية من قبل تيم بيرتون، فأسر قلوب المشاهدين بشخصياته المرحة الغامضة وطابعه القوطي المهيب، إضافة إلى الأداء المميز لبطلة المسلسل جينا أورتيجا، والتي ازداد عدد متابعيها على إنستغرام من 9 ملايين إلى 37 مليونًا مع إطلاق الموسم الأول.

تأثير واسع

تحوّل المسلسل إلى ظاهرة جماهيرية لافتة؛ حيث أعاد إحياء موضة الطابع القوطي (gothic)، وأدى إلى نفاد مستحضرات التجميل المستخدمة فيه من الأسواق، كما أعاد إلى الواجهة أغنية Goo Goo Muck لفرقة ذا كرامبس التي زادت نسبة الاستماع إليها 5000% بعد أكثر من أربعين عامًا على إصدارها.

غاغا ترقص

أما مشهد الرقصة الأيقوني بالمسلسل، فقد اجتاح تيك توك بملايين المقاطع باستخدام أغنية "Bloody Mary" لليدي غاغا، ما دفع غاغا نفسها للانضمام إلى الموسم الثاني كضيفة شرف، في إعلان مفاجئ خلال العرض المباشر لفعالية نتفليكس "تودوم 2025".

حاز المسلسل على إشادة عالمية واسعة من النقّاد، وحصل على 50 ترشيحًا و17 جائزة، من بينها جوائز إيمي، وغولدن غلوب، وساغ.

ولا يزال عالم وينزداي آدامز يتوسع ليحتل مساحةً أكبر في حياة المعجبين، ويتخطى حدود الشاشة ليأخذ الجمهور إلى تجارب غامرة في "نتفليكس هاوس".