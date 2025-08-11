إيلاف من الرياض: أعلنت "مجموعة MBC" إحدى الشركات الرائدة في قطاع الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، والمنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2025.

حيث سجلت إيرادات بلغت 3.0 مليار ريال سعودي، بنمو بلغ 37.8% على أساس سنوي، مدعومة بنمو قوي في جميع القطاعات. وبلغ صافي الربح لفترة الأشهر الستة 335.4 مليون ريال سعودي في النصف الأول من 2025، بزيادة قدرها 41.1% على أساس سنوي، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 11.1%.

أما على مستوى الربع الثاني منفرداً، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.5% على أساس سنوي لتصل إلى 987.9 مليون ريال سعودي، في حين تراجع صافي الربح بنسبة 38.3% على أساس سنوي على خلفية ارتفاع إيرادات الإعلانات في نفس الفترة من العام الماضي، حيث تزامن شهر رمضان مع الأيام العشرة الأولى من تلك الفترة.

في حين حل شهر رمضان في عام 2025 بالكامل ضمن الربع الأول من العام الجاري. علاوة على ذلك، أثرت حدة التقلبات الجيوسياسية على معنويات السوق بشكل عام وعلى الإيرادات من المعلنين.

المحتوى المتميز أولاً

وفي هذا الإطار، علق مايك سنيسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC بقوله: ""تُظهر نتائجنا للنصف الأول قوة ومرونة نموذج الأعمال المتنوع لمجموعة MBC. فقد حققنا نمواً قوياً في الإيرادات عبر قطاعاتنا الرئيسية، مدعومين بالمحتوى المتميز، واتساع نطاق الخدمات الرقمية، والتنفيذ المنضبط.

وواصل أداء الإعلانات الاستفادة من التواجد الواسع في مناطق جغرافية متنوعة، وهو ما ساعد على التخفيف من أثر التقلبات الجيوسياسية. ولا تزال خدمات البث والخدمات التقنية لها مساهمة استراتيجية في الإيرادات، مدعومة بتدفق قوي للمشروعات وسجل حافل في تنفيذ مشاريع مؤثرة على نطاق واسع عبر المملكة.

منصة شاهد.. زخم قوي

وتواصل منصة شاهد (SHAHID) تحقيق زخم قوي في الإيرادات والأرباح، مدعومة باستراتيجية واضحة للمحتوى والتوسع المستمر في خدمتي الفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك (SVOD) والفيديو حسب الطلب القائمة على الإعلانات (AVOD) وزيادة التفاعل مع المنصة."

واصل قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى (BOCA) دوره في قيادة أداء المجموعة في النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 29.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1,737.8 مليون ريال سعودي، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 23.7% ليصل إلى 314.1 مليون ريال سعودي .وجاء النمو في تلك الفترة على نطاق واسع عبر أنشطة الإعلانات وتوزيع المحتوى والخدمات الإعلامية واسعة النطاق.

وارتفعت إيرادات البث التلفزيوني بنسبة 13.3% على أساس سنوي لتصل إلى 863.4 مليون ريال سعودي، مما يعكس استمرار الطلب القوي من المعلنين عبر منصات البث المجاني التابعة للمجموعة.

وارتفعت إيرادات خدمات البث والخدمات التقنية بنسبة 52.7% على أساس سنوي لتصل إلى 740.0 مليون ريال سعودي، مدعومة بالمشروعات الإعلامية الكبرى مع أهم العملاء الحكوميين ومن المؤسسات، بما في ذلك مشاريع متكررة عالية المستوى مع نطاق عمل أوسع، وهو ما يعكس قدرات المجموعة القوية على التنفيذ وتحقيق النتائج بجودة عالية.

الربع الثاني من 2025

وفي الربع الثاني من 2025، سجل القطاع إيرادات بلغت 532.4 مليون ريال سعودي، مقابل 565.7 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من 2024. ويعكس الانخفاض البالغ 5.9% على أساس سنوي توقيت شهر رمضان، الذي حل كاملاً ضمن الربع الأول من عام 2025، مقابل امتداده إلى الربع الثاني في العام السابق، مما أثر على ذروة إيرادات الإعلانات الموسمية.

سجلت شاهد، منصة البث التفاعلي عبر الإنترنت التابعة لمجموعة MBC، نموًا في الإيرادات بنسبة 25.0% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 696.8 مليون ريال سعودي مقابل 557.3 مليون ريال سعودي في النصف الأول من 2024. وارتفعت إيرادات المنصة القائمة على الاشتراك (SVOD) بنسبة 24.4% لتصل إلى 540.3 مليون ريال سعودي، مدعومة باستراتيجية واضحة للمحتوى واستفادتها من السياسة الجديدة لمشاركة كلمات المرور، التي أصبحت تقيد كل حساب بعنوان IP واحد فقط، إلا في حالة ترقية الاشتراك للباقة المميزة .

كما حققت المنصة القائمة على الإعلانات نمواً قوياً في النصف الأول من 2025، وخاصة خلال ذروة شهر رمضان في الربع الأول من العام، بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 66.1% لتصل إلى 11.9 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس ظهور مصادر جديدة لتحقيق الدخل. وسجلت منصة شاهد صافي ربح بلغ 2.7 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة، مقارنة بخسارة صافية قدرها 23.2 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024.

ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى قوة الأداء الموسمي في الربع الأول، فيما يُستهدف تحقيق نقطة التعادل السنوي بحلول عام 2027. أما على مستوى الربع الثاني من عام 2025، حققت منصة شاهد إيرادات بلغت 305.4 مليون ريال سعودي، بزيادة 17.9% على أساس سنوي. وقادت المنصة القائمة على الاشتراك (SVOD) النمو، بينما تباطأ أداء المنصة القائمة على الإعلانات (AVOD) نتيجة غياب الإعلانات الرمضانية في هذا الربع مقارنة بالعام السابق. وسجلت المنصة خسارة صافية محدودة بلغت 10.6 مليون ريال سعودي في الربع الثاني، مقارنة بـ 16.7 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من 2024، مدعومة بكفاءات تشغيلية أعلى وقاعدة مشتركين أقوى.

صافي الربح يتضاعف 3 مرات

سجلت المبادرات الإعلامية والترفيهية نمواً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث قفزت الإيرادات بما يقارب الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 597.2 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 301.8 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام الماضي، بينما تضاعف صافي الربح لما يقارب ثلاثة أضعاف ليصل إلى 18.6 مليون ريال سعودي مقابل 6.9 مليون ريال سعودي في النصف الأول من 2024. ويعكس أداء هذا القطاع الاستمرار في تنفيذ مبادرات كبرى وزيادة دخل الرسوم الإدارية من البرامج المنفذة تجارياً.

أما في الربع الثاني من عام 2025 منفرداً، فقد بلغت إيرادات المبادرات الإعلامية والترفيهية 150.1 مليون ريال سعودي، بنمو 7.9% على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الربح لنفس الفترة بنسبة 39.8% ليصل إلى 6.6 مليون ريال سعودي، مع نمو هامش صافي الربح بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 4.4%.

ظل المحتوى المحرك الرئيسي للأداء القوي عبر كلٍ من منصة شاهد والمنصات التقليدية خلال النصف الأول من 2025. فقد نجح مسلسل "أمي"، وهو عمل درامي سعودي مقتبس من الدراما التركية الذي تم عرضه بعد نجاح مسلسل "خريف القلب"، في كسب تفاعل الجمهور عبر جميع المنصات، ليستحوذ على صدارة أعمال MBC ويعزز من التفاعل القوي للمشاهدين.

مسلسل آسر

من الناحية الأخرى، واصل مسلسل "آسر"، وهو عمل درامي تشويقي موجه لكامل المنطقة العربية، نجاحه – ليكون الأبرز في فترة عرضه على قناة MBC1 وليحقق نجاحاً باهراً عبر كل من البث التلفزيوني ومنصات البث على الإنترنت، حيث يزداد الإقبال عليه إقليمياً أسبوعاً تلو الآخر.

أما "شارع الأعشى"، وهو مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في السعودية تم عرضه خلال شهر رمضان، فقد عزز مكانته من بين أنجح الأعمال السعودية خلال العام. حيث فاز المسلسل بتسع جوائز كبرى في مهرجان الدانة للدراما لعام 2025، من بينها جائزة أفضل نص درامي وجائزة أفضل مسلسل.

أما في فئة الأعمال الكوميدية، فقد حلّ مسلسل "يوميات رجل عانس" ضمن أبرز الأعمال خلال شهر رمضان، حيث حقق معدلات مشاهدة عالية في السعودية إلى جانب فوزه بجائزة أفضل عمل كوميدي في مهرجان الدانة للدراما ، وهو ما عزز من ريادة مجموعة MBC للأعمال الكوميدية العربية.

150 مشروعاً.. 90 % انتاج داخل السعودية

وبنهاية الربع الثاني من عام 2025، بلغت محفظة المحتوى لدى MBC أكثر من 150 مشروعاً، من المقرر إنتاج أكثر من 90% منها داخل السعودية. ويعكس ذلك التزام المجموعة العميق بدعم الاقتصاد الإبداعي للمملكة من خلال دعم الإنتاج المحلي ورعاية المواهب.

وبالنظر إلى الفترة المقبلة اختتم سنيسبي بقوله: "بينما نواصل توسيع بصمتنا عبر المنطقة، يبقى تركيزنا الاستراتيجي دون تغيير: الاستثمار في محتوى قابل للتوسع وعالي التأثير، وتنمية منصاتنا الرقمية، وقيادة مسيرة تطور الإعلام العربي. إننا نمتلك قدرات رائدة في مجالات الإنتاج والبث التلفزيوني والبث عبر الإنترنت، وسنواصل تطبيق الانضباط المالي والتجاري عند تقييم الفرص، مع السعي فقط وراء الفرص التي تتماشى مع استراتيجيتنا طويلة الأمد ومستويات العوائد التي نطمح إليها."

للاطلاع على القوائم المالية الموحدة وتقرير النتائج المالية لمجموعة MBC للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2025 يرجى زيارة الرابط التالي. www.mbc.net