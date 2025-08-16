يُعد العثور على أفلام عالمية قد تلقى استحسان الجمهور في السوق الأمريكية جزءاً مهماً من عمل شركة إكس واي زد فيلم (XYZ Films).

ويتولى ماكسيم كوتراي منصب المدير التنفيذي للعمليات في هذا الاستوديو المستقل الذي يقع في لوس أنجليس. يقول كوتراي إن السوق الأمريكية كانت دائماً لا تتقبل الأفلام الأجنبية غير الناطقة بالإنجليزية بسهولة.

وأضاف: "اقتصر الأمر على جمهور نيويورك الساحلي من خلال دور العرض السينمائية." ومن المرجح أنها مشكلة لغة في الأساس.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها ثقافة مشاهدة الأفلام المترجمة أو المدبلجة كما هو الحال في أوروبا، لكن حاجز اللغة يمكن التغلب عليه بسهولة بفضل نظام دبلجة جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

أُدخل الصوت والصورة لفيلم حديث بعنوان "راقبوا السماء"، وهو فيلم خيال علمي سويدي، في أداة رقمية تعمل من خلال تطبيق إلكتروني تُسمىDeepEditor.

وتنفذ هذه الأداة تعديلات على الفيديو ليبدو وكأن الممثلين يتحدثون فعلياً باللغة التي تم دبلجة الفيلم إليها.

وقال كوتراي: "عندما شاهدتُ نتائج هذه التقنية لأول مرة قبل عامين، ظننت أنها جيدة. لكن بعد رؤية النسخة النهائية، اكتشفت أنها مذهلة. وأنا على قناعة بأن المشاهد العادي عندما يراها، لن يلاحظ شيئًا، سيفترض ببساطة أن الممثلين يتحدثون تلك اللغة بالفعل."

وبالفعل عُرضت النسخة الإنجليزية من فيلم "راقبوا السماء" في 110 دار عرض سينمائي تابعة لشركة "أيه إم سي" (AMC) في أنحاء الولايات المتحدة خلال شهر مايو/ أيار الماضي.

وقال كوتراي: "لتوضيح أهمية هذه النتيجة، لو لم يُدبلج هذا الفيلم إلى الإنجليزية، لما وصل أساساً إلى دور العرض الأمريكية".

Flawless يمكن لأداة DeepEditor ترجمة الأداء التمثيلي إلى لغات مختلفة

وشاهد الجمهور الأمريكي فيلماً سويدياً مستقلاً كان من الممكن أن يقتصر عرضه على جمهور محدود للغاية، وأشار مدير العمليات في إكس واي زد فيلم إن شركة أيه إم سي تخطط لعرض المزيد من الأفلام المشابهة مستقبلاً.

وطورت أداة "DeepEditor" في شركة "فلولس" ( Flawless)، التي يقع مقرها الرئيسي في حي سوهو بلندن.

وأسس الكاتب والمخرج سكوت مان الشركة في 2020، بعد أن عمل على أفلام مثل "Heist"، و"The Tournament"، و"Final Score".

لكنه رأى أن تقنيات الدبلجة التقليدية المستخدمة في النسخ العالمية من أفلامه لا تنقل التأثير العاطفي ذاته الذي تحققه النسخ الأصلية.

وقال مان، المقيم حالياً في لوس أنجليس: "عندما عملت على فيلم Heist في عام 2014، إلى جانب طاقم تمثيل رائع من بينهم روبرت دي نيرو، ثم شاهدت الفيلم مترجماً إلى لغة أخرى، أدركت حينها السبب وراء عدم وصول الأفلام والمسلسلات بشكل جيد إلى الجمهور العالمي؛ فأساليب الدبلجة التقليدية تغيّر فعلياً كل شيء في العمل السينمائي."

وأضاف: "كل شيء يخرج عن إيقاع الفيلم، ويظهر بطريقة مختلفة. ومن منظور أي مخرج يتبنى اتجاهاً مهنياً محافظاً، ما يراه العالم هو نسخة أقل جودة بكثير النسخة الأصلية."

وطوّرت شركة فلولس تقنيتها الخاصة لتحديد وتعديل الوجوه بطريقة طُرحت للمرة الأولى في بحث علمي نُشر عام 2018.

وقال مان: "تستخدم أداة DeepEditor مزيجاً من تقنيات مسح الوجه، والتعرف على ملامحه، وتحديد النقاط المرجعية مثل الملامح، بالإضافة إلى تتبع الوجه ثلاثي الأبعاد، لفهم مظهر الممثل وحركاته الجسدية وأدائه العاطفي في كل لقطة."

Flawless أسس سكوت مان شركة فلولس عام 2020

وقال إن هذه التقنية تحافظ على الأداء الأصلي للممثلين في مختلف اللغات دون الحاجة إلى إعادة التصوير أو التسجيل، مما يقلل الوقت والتكلفة.

وأضاف أن فيلم "راقبوا السماء" Watch the Skies كان أول فيلم روائي في العالم يُدبلج بالكامل.

ولا تقتصر قدرات DeepEditor على إظهار الممثل وكأنه يتحدث بلغة أخرى، بل يمكنها أيضاً نقل أداء أفضل من لقطة إلى أخرى، أو استبدال جملة حوارية جديدة، مع الحفاظ على الأداء الأصلي ومضمونه العاطفي دون تغيير.

بفضل الانتشار الواسع لمنصات البث مثل نتفليكس وآبل، من المتوقع أن يرتفع حجم سوق دبلجة الأفلام عالمياً من 4 مليارات دولار أمريكي في عام 2024 إلى 7.6 مليارات دولار بحلول عام 2033، وفقاً لتقرير صادر عن بزنس ريسيرش إنسايت (Business Research Insights).

ولم يكشف مان عن تكلفة استخدام هذه التقنية، بل اكتفى بالإشارة إلى أنها تتفاوت من مشروع لآخر، قائلاً: "أعتقد أنّ تكلفة تعديل الفيلم قد تصل إلى 10 في المئة من تكلفة إعادة التصوير أو التعديل بأي طريقة أخرى."

وأضاف أن "جميع منصات البث الكبرى تقريباً" عملاء لديه.

ويرى مان أن هذه التقنية ستُتيح للأفلام الوصول إلى جمهور أوسع، قائلاً: "هناك كم هائل من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الرائعة التي لا يشاهدها الناطقون بالإنجليزية، لأن كثيرين منهم لا يفضلون متابعة المحتوى المدبلج أو المترجم."

ويؤكد أنها لا تهدف إلى استبدال الممثلين، مشيراً إلى أن الأصوات المستخدمة هي لممثلين حقيقيين، وليست أصواتاً اصطناعية.

Natan Dvir هناك مخاوف لدى نيتا ألكسندر حيال إمكانية انتشار ثقافة اللغة الواحدة من قبل جمهور السينما

ويتابع: "ما توصلنا إليه هو أن تقديم الأدوات للمبدعين والفنانين أنفسهم هو النهج الصحيح... فهم يحصلون على أدوات قوية تُمكّنهم من ممارسة فنّهم، وهذا ينعكس على جودة المنتج النهائي. كما يختلف ذلك تماماً عن الأساليب التي تتبعها العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى."

مع ذلك، قالت الأستاذة المساعدة في قسم السينما والإعلام بجامعة ييل نيتا ألكسندر إن التوقعات بتوسيع نطاق التوزيع تبدو مغرية، لكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تعديل الأداء من أجل الأسواق غير الناطقة باللغة الأصلية قد يُفقد اللغة والثقافة والإيماءات خصوصيتها وعمقها.

وأضافت: "إذا تم تعديل جميع الأفلام الأجنبية لتبدو وكأنها ناطقة بالإنجليزية، فإن علاقة الجمهور بالمحتوى الأجنبي ستصبح اصطناعية أكثر ويظهر عليها اثر التدخل والتعديل باستخدام هذه الأداة الرقمية".

كما حذرت من أن ذلك "قد يُضعف من مستوى الثقافة العابرة للحدود، ويقلل من الإقبال على مشاهدة الأفلام بلغتها الأصلية أو مع ترجمة نصية".

في نفس الوقت، أشارت نيتا ألكسندر إلى أن "تراجع استخدام الترجمة النصية، وهي أداة أساسية للمتعلمين، والمهاجرين، والصم، وضعاف السمع، وغيرهم، يثير تساؤلات جدية حول إمكانية الوصول إلى هذه النسخ من الأفلام".

وأضافت: "الترجمة النصية ليست مجرد حل مؤقت؛ بل هي وسيلة للحفاظ على تكامل السرد البصري والسمعي بما يراعي احتياجات جمهور متنوع."

وترى أن استبدالها بمحاكاة مؤتمتة يعكس تحولاً مقلقاً نحو ثقافة سينمائية أحادية اللغة ومجردة من الخصوصية.

وأضافت: "بدلاً من أن نسأل كيف نجعل الأفلام الأجنبية أكثر سهولة للجمهور الناطق بالإنجليزية، ربما ينبغي أن نسأل كيف نبني جمهوراً مستعداً للتفاعل مع السينما المتنوعة وفق شروطها الأصلية."