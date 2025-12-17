إيلاف من القاهرة: في حادث مروع، توفيت الفنانة المصرية نيفين مندور (فيحاء)، بطلة فيلم "اللي بالي بالك" الذي قامت ببطولته مع محمد سعد "اللمبي"، إثر حريق اندلع داخل شقتها بمدينة الإسكندرية صباح الأربعاء.

وباشرت نيابة المنتزه بالأسكندرية تحقيقاتها مساء اليوم الأربعاء فى واقعة حريق شقة بالعصافرة شرق الإسكندرية، وتسبب الحريق في وفاة الفنانة نيفين مندور، وقررت النيابة، عرض الجثمان علي الطب الشرعي، وكتابة تقرير طبي بالحالة، والذي ثبت عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، أو أي آثار ظاهرية.

أمرت جهات التحقيق بنيابة المنتزة ثان فى الإسكندرية، بنقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى مشرحة الإسعاف، لحين الانتهاء من التحقيقات فى حريق الشقة محل سكنها.

وقام فريق من النيابة العامة فى المنتزة بالإسكندرية بمعاينة، حريق شقة بمنطقة العصافرة والذى أدى الى وفاة سيدة تبين أنها الفنانة نيفين مندور وذلك للوقوف على أسباب الحريق، بعد أن تسبب الحريق فى وفاتها والتهام النيران بعض محتويات الشقة.

شهادة الجيران

ووفقا لشهادة مصطفى عطالله، وهو جار الضحية، فإن الحريق شب في شقة الراحلة ببرج الإخلاص بحي العصافرة بالأسكندرية، في الدور الرابع، حوالي الساعة السابعة صباحا، ما تسبب في تصاعد كثيف للدخان، أدّى إلى اختناقها ووفاتها قبل أن يتمكن أحداً من انقاذها.

ونعى عطالله الفنانة الراحلة عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "توفيت إلى رحمة الله الممثلة نيفين مندور (جارتي بالبرج) بسبب حريق شب في شقتها في العصافرة برج الإخلاص الدور الرابع صباحا في حدود السابعة. تأثرت بالدخان ولم تنجُ من الخنق. ربنا يرحمها ويصبر زوجها الأستاذ حجازي رجل الأعمال. دعواتكم لها بالرحمة".

اكتسبت نيفين مندور شهرة واسعة من خلال تجسيدها شخصية "فيحاء" في الفيلم الكوميدي "اللي بالي بالك" (2003)، الذي جمعها بالفنان محمد سعد، وشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن المصري. وقد حقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا، ولا يزال يُعرض حتى اليوم كأحد أبرز الأعمال الكوميدية في السينما المصرية.

وكان آخر أعمالها الفنية مشاركتها في مسلسل "مطعم تشي توتو" عام 2006، من إخراج محمد فاضل وتأليف يوسف معاطي، قبل أن تبتعد تماما عن الوسط الفني.

وعلى الرغم من عدم ظهورها في كثير من الأعمال الفنية، إلا أن شهرتها بعد قيامها ببطولة فيلم "اللي بالي بالك" فاقت جميع التصورات، خاصة أنها تحمل ملامح مصرية خاصة جعلتها تسكن القلوب سريعاً، وخاصة ما يطلقون عليه في مصر "الغمازات" أي النقطة الغائزة في الخدود والتي تظهر في انفعالات الضحك، وهي واحد من السمات الشكلية التي تحظى بقبول خاص لدى المصريين.

من هي نيفين مندور؟

نيفين مندور (مواليد 28 نوفمبر 1972).. ممثلة مصرية اشتهرت بلقب "فيحاء"، وهو الدور الذي جسدته في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003 أمام الفنان محمد سعد.

بدأت نيفين اهتمامها بالتمثيل منذ صغرها عبر المسرح المدرسي والجامعي. رغم النجاح الكبير الذي حققته في بدايتها، إلا أن مسيرتها الاحترافية كانت قصيرة جداً وشملت أعمالاً محدودة.

- السينما: فيلم "اللي بالي بالك" (2003).

- التلفزيون: مسلسل "راجعلك يا إسكندرية" (2005) ومسلسل "مطعم تشي توتو" (2006).

ابتعدت نيفين عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، وأرجعت السبب في لقاء تلفزيوني لاحق عام 2022 إلى رغبتها في رعاية والدتها المريضة، بالإضافة إلى نصيحة والدها لها بالابتعاد عن المجال.

قضية المخدرات

واجهت نيفين مندور عدة أزمات خلال سنوات غيابها، أبرزها اتهامها في قضية تعاطي مخدرات عام 2013، وهي القضية التي حصلت فيها على البراءة، وصرحت لاحقاً بأنها كانت محاولة للنيل من والدها.

الوفاة في حريق مروع

توفيت نيفين مندور في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2025 عن عمر يناهز 53 عاماً، إثر حادث مأساوي ناتج عن نشوب حريق في شقتها بمنطقة العصافرة في مدينة الإسكندرية، حيث فارقت الحياة نتيجة اختناقها بالدخان الكثيف أثناء نومها.