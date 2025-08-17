إيلاف من دبي: كشف خالد العبيد، حفيد الفنّانة الكويتية حياة الفهد، أنّ الحالة الصحيّة لجدته مستقرة حاليًا، وذلك من خلال تصريح صحفي شاركته صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، السبت.

وأكد العبيد أنه تم تجهيز الملف الصحي للفنّانة الكويتية القديرة، تمهيدًا لاستكمال علاجها خارج البلاد.

وكان الحساب الرسمي لحياة الفهد على "إنستغرام" قد أعلن، في 13 أغسطس/ آب الجاري، عن تعرضها لوعكة صحية، وطلب من محبيها الدعاء لها.

وفي تصريح إعلامي لاحق، أوضح يوسف الغيث، مدير أعمال الفنّانة، أنّها دخلت المستشفى قبل أسبوعين تقريبًا للخضوع لعملية قسطرة، حصل على إثرها تداعيات تسببت لها بجلطة دماغية.

وأضاف الغيث أنّ حالتها الصحية استقرت لفترة، قبل أن تتدهور بشكل مفاجئ، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة، قبل يومين من إعلان الخبر لجمهورها.