إيلاف من الرياض: اختتم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) النسخة الخامسة لمسابقته للمسرحيات القصيرة بالإعلان عن الأعمال المسرحية الفائزة، والتي رُوت حكاياتها على خشبة المسرح على مدى 6 أيام منذ 11 - 16 أغسطس 2025م، وتأتي المسابقة لتعكس اهتمام المركز بالمواهب المسرحية ودعم الفنانين الناشئين، ليكون منصة لعرض أعمالهم وترجمة أفكارهم أمام الجماهير.

وأوضح المركز أنه منذ إطلاق المسابقة في شهر يناير 2025م شهدت العديد من المشاركات والتي تشير لوجود شريحة من المهتمين بالمسرح والفنون في المنطقة الشرقية، بمشاركة 160 موهبة اجتازوا العديد من المراحل، حتى وصلت لـ 10 مسرحيات عُرضت على خشبة مسرح إثراء أمام لجنة تحكيم محلية وعربية وجمهور مهتم بالأعمال المسرحية، إضافة إلى أن مسابقة المسرحيات القصيرة باتت منصة أظهرت المواهب المحلية وسعت لإثراء المحتوى الفني، في سبيل بناء مجتمع يهتم بالمسرح وينتج أعمالًا مسرحية عالية الجودة تنافس على المستوى الدولي.

المسرحيات الفائزة

وفي الحفل الختامي للمسابقة أعلن المركز عن أسماء المسرحيات الفائزة حيث حصلت مسرحية "تكلم حتى أراك" على جائزة أفضل مسرحية، وجائزة أفضل إخراج نالها "عدنان بالعيس"، أما جائزة أفضل ممثل كانت من نصيب مسرحية "حسن العلي"، وجائزة أفضل ممثلة ذهبت مناصفة بين "فاطمة الجشي" و "سوسن آل إدريس"، وفازت مسرحية "حتى يغيب الأمل" بجائزة أفضل نص مسرحي ، ومسرحية "تكلم حتى أراك" حصلت على جائزة أفضل تهيئة نص مسرحي، وعن جائزة اختيار لجنة التحكيم فكانت لمسرحية "تعاقب أدوار" و "معالم"، وجائزة اختيار الجمهور مسرحية "ليلى والدب قيس".

احتفاءً بمرور 5 أعوام

وجاءت هذه النسخة احتفاءً بمرور 5 أعوام على انطلاقتها، وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون والمجلس البريطاني، لتشمل المسابقة برامج متنوعة وهي: منطقة التواصل التي تتيح فرصة لمقابلة الخبراء ومشاركة الأفكار والموضوعات المتعلقة بالمجال المسرحي، والندوات الثقافية التي تقدم مع قبل متخصصين في المسرح، وممثلي المنظمات المحلية والعالمية، ومشاهير المسرح، ولقاء الخبراء وهي جلسات فردية قصيرة ومنظمة تجمع خبراء صناعة المسرح مع المنتجين والمهنيين، و بالإضافة إلى لقاءات مع مخرجي المسرحيات في نهاية كل يوم.

تطوير المشهد المسرحي

وفي حفل الافتتاح تم الإعلان عن الشخصية المكرمة لهذا العام: عبد العزيز السماعيل، تكريمًا لمسيرته الطويلة والاحتفاء بمساهماته في تطوير المشهد المسرحي المحلي، تلا ذلك عرض عمل مسرحي مستضاف من سلطنة عمان بعنوان "العاصفة" والذي تدور أحداثه عن شخصين يعملان في ورشة خياطة ويعانيان من الملل والرتابة فيقرران تنظيم عمل مسرحي تدور أحداثه على متن سفينة تواجه عاصفة هائلة.

أكثر من 660 موهبة

الجدير بالذكر أن مسابقة إثراء للمسرحيات القصيرة انطلقت منذ عام 2021م، وساهمت في إنتاج أكثر من 50 مسرحية وتطوير أكثر من 660 موهبة لتقدم نصوصًا مسرحية وأعمالًا فريدة تناسب الجماهير، ويهدف المركز من خلال المسابقة لتمكين المواهب المحلية وإثراء المحتوى المسرحي، وفي كل عام تشهد إقبال أكبر من المتقدمين للمنافسة والتأهل لعرض أعمالهم على خشبة المسرح.



مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"

يُعدّ مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وجهة ثقافية وإبداعية متعددة الأبعاد، ومساحة مُلهمة لاكتشاف الذات، والتحفيز على الابتكار والإبداع كما يسعى المركز إلى دعم اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية والإسهام في تطوير كافة الأصعدة الثقافية والمعرفية من خلال الانفتاح على مختلف ثقافات العالم، وذلك من خلال توفير ورش العمل التفاعلية والعروض والأنشطة المصمّمة خصيصًا لإثراء المجتمع بمختلف الفئات العمرية، وقد تم افتتاح المركز للزوّار منذ عام 2018م في مدينة الظهران شرق المملكة العربية السعودية؛ ليصبح منصّةً للإبداع، تُجمع فيها المواهب للتعلّم ومشاركة الأفكار، ويشمل المركز مختبر الأفكار، والمكتبة، والمسرح، والمتحف، والسينما، والقاعة الكبرى، ومعرض الطاقة، ومتحف الطفل، وبرج إثراء.