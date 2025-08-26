إيلاف من نيويورك: أعلنت نجمة الغناء تايلور سويفت، والنجم الرياضي الأميركي ترافيس كيلسي، لاعب كرة القدم الأميركية، وهو تحديداً لاعب في صفوف فريق فريق تشيفز، عن ارتباطهما رسمياً في منشور مشترك على موقع إنستغرام يوم الثلاثاء.

وكتب سويفت مع صور لكيلسي وهو يجلس على ركبة واحدة وسويفت مع خاتم الخطوبة: "معلم اللغة الإنكليزية ومعلم التربية البدنية الخاص بك سيتزوجان".

يتضمن خاتم خطوبة سويفت ماسة قديمة مقطوعة بشكل لامع في إطار من الذهب، والتي صممها كيلسي مع بعض التوجيهات من Kindred Lubeck من Artifex Fine Jewelry .

تم ربط سويفت لأول مرة في عام 2023، وقلبت عالم السوشيال ميديا رأسًا على عقب عندما حضرت أول مباراة لفريق تشيفز Chiefs في سبتمبر (أيلول) لدعم كيلسي.

وكانت النجمة المتوجة بلقب غرامي 14 مرة جزءًا من مسيرة تشيفز المثيرة نحو سوبر بول 2024. وحسم كيلسي وسويفت، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عاما، الفوز بقبلة على أرض الملعب قبل الاحتفال حتى الليل.

قبل الكشف عن الأمر يوم الثلاثاء، كانت سويفت وكيلسي في بؤرة الاهتمام العالمي لبعض الوقت، لمعرفة تفاصيل العلاقة بينهما.

وذكرت الصحافة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) 2023 أن كيلسي طلب من والد سويفت، سكوت سويفت، الإذن بالتقدم للزواج منها.

اندمجت عائلة سويفت مع عائلة كيلسي طوال قصة الحب بين الزوجين ، حيث كانا يحضران مباريات فريق تشيفز معًا في كثير من الأحيان.

وقد اختتمت سويفت جولتها الناجحة Eras Tour والتي استمرت قرابة العامين في ديسمبر (كانون الأول) 2024.