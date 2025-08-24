توفي رجل من فريق عمل المسلسل الشهير "إميلي في باريس"، أثناء تصوير الموسم الخامس في مدينة البندقية الإيطالية.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن الرجل هو دييغو بوريلا، البالغ من العمر 47 عاماً، وكان مساعد مخرج في المسلسل.

وأضافت الصحيفة أن المسعفين تم استدعاؤهم إلى فندق "دانييلي" في المدينة حيث كان يجري التصوير، حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي يوم الخميس، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه.

وقال متحدث باسم شركة "ستديوهات باراماونت التلفزيونية"، التي تنتج المسلسل لصالح شبكة نتفليكس، لبي بي سي نيوز: "نحن حزينون للغاية، لتأكيد الوفاة المفاجئة لأحد أعضاء فريق إنتاج مسلسل إميلي في باريس".

وأفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن بوريلا توفي بعد أن انهار أمام زملائه، أثناء استعدادهم لتصوير أحد المشاهد.

وأضافت أن الطاقم الطبي للمسلسل حاول إسعاف بوريلا، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

وبحسب ما ورد، تم تعليق تصوير مسلسل "إميلي في باريس" مؤقتاً بعد وفاته.

وتابع بيان شركة ستديوهات باراماونت: "قلوبنا مع عائلة الفقيد وأحبائه في هذه الأوقات العصيبة للغاية".

عرض المسلسل الكوميدي الرومانسي "إميلي في باريس"، لأول مرة على الشاشات، خلال جائحة فيروس كورونا في عام 2020.

وتقوم الممثلة ليلي كولينز بدور البطلة في المسلسل الناجح، وتجسد شخصية مديرة تسويق أمريكية تُدعى إميلي كوبر، ويتتبع المسلسل حياتها أثناء عملها في شركة في باريس.

في الموسم الرابع، الذي صدر في عام 2024، تنتقل إميلي إلى روما لفتح مكتب جديد.

يشارك في المسلسل أيضاً الممثلة فيليبين ليروي-بوليو في دور سيلفي، وآشلي بارك في دور ميندي، والممثل لوكاس برافو في دور غابرييل، ولوسيان لافيسكونت في دور ألفي.

ومن المقرر أن يُعرض الموسم الخامس من المسلسل في وقت لاحق من العام الجاري.