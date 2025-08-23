إيلاف من القاهرة: يواصل الأمن المصري ضرب أوكار "الرزيلة الرقمية" التي تتخذ من تطبيق التيك توك منصة لشهرتها وبث مقاطعها التي تم تصنيفها أمنياً بالخروج على قيم المجتمع والتحريض على الفسق، حيث ثبت تورط من تم القبض عليهم في قضايا مخدرات وجنس وغسيل أموال.

آخر وأحدث الوجوه التي تم القبض عليها، صانعة المحتوى نورهان حفظي، والتي لم تتوقع أن شهرتها السريعة على مواقع التواصل ستكون طريقها إلى السقوط المدوي، دقائق من المقاطع المثيرة، وعبارات خارجة على القيم، كانت كفيلة بتحويل البلاغات إلى تحقيقات، حتى انتهت الجهات الأمنية بضبط صانعة المحتوى نورهان حفظي داخل شقتها وبحوزتها مخدر “الآيس”.

نورهان حفظى، تحولت شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نقمة، بعدما أشتهرت بالزي التايجر، وتجاوزت كل الخطوط الحمراء، حيث كانت تبث مقاطع فيديو جنسية، حتى سقطت في قبضة الأجهزة الأمنية بعد بلاغات متكررة تتهمها بالخروج على قيم المجتمع والتحريض على الفسق.

التفاصيل الكاملة

التفاصيل الكاملة كشفها موقع "البلد" المصري، حيث أكد التقرير أن الجهات المختصة تلقت عددًا من البلاغات ضد نورهان حفظى، تتهمها باستخدام حساباتها على منصات التواصل لبث محتوى غير أخلاقي، يتضمن إيحاءات وتحريضًا مباشرًا على الفسق، بغرض زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر الإعلانات.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوات الأمن محل إقامة نورهان حفظى، بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبطها وبحوزتها كمية من مخدر الآيس.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بحيازة المخدر بقصد التعاطي، كما اعترفت بأنها كانت تتعمد نشر مقاطع الفيديو الجريئة بهدف جذب التفاعل وتحقيق مكاسب مالية على حساب القيم الأخلاقية للمجتمع.

حيازة مواد مخدرة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهمة على النيابة العامة للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليها، والتي تشمل التحريض على الفسق، ونشر محتوى مخل، وحيازة مواد مخدرة.

