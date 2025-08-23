إيلاف من القدس: يستعد جيش الدفاع الإسرائيلي لتنفيذ خطط رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لغزو واحتلال مدينة غزة ، وهناك حالة من الإدراك أن حكومته ستنهار إذا لم يتم ذلك، بحسب ما قالته مصادر في الجيش الإسرائيلي لصحيفة معاريف يوم السبت.

وقال مصدر في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية :"الانطباع هو أن رئيس الوزراء يمضي قدما في العملية... فهو يدرك أنه لا يستطيع الاحتفاظ بحكومته بدونها، فهي سوف تنهار".

يُقدّر مسؤولو جيش الدفاع الإسرائيلي أن القتال في غزة قد يستمر لعدة أشهر، حيث يستعد الجيش بإرسال استدعاءات لنحو 60 ألف جندي احتياطي في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويخطط جيش الدفاع الإسرائيلي لإجراء عمليات استدعاء مستقبلية تدريجية، حيث من المتوقع إصدار المزيد من أوامر التجنيد في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن يتم إصدار الباقي في أوائل ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني).

حرب حتى آخر حمساوي

قد يضطر الجيش الإسرائيلي إلى محاربة حماس "حتى قتل آخر عنصر من حماس"، وقبيل الغزو المتوقع، قال مصدر أمني إن حماس "لم تعد تعمل كقوة عسكرية" في غزة، مضيفا أن جيش الدفاع الإسرائيلي ضرب "جميع كبار ضباطها، ولم يتبق سوى عدد قليل من الكتائب". لكن المصدر قال إن إسرائيل يجب أن تستعد لاحتمال الحاجة إلى محاربة حماس حتى القضاء على آخر عنصر.

هزيمة حماس واطلاق الرهائن

وقال نتانياهو يوم الخميس إنه وافق على خطط جيش الدفاع الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، واستئناف مفاوضات الأسرى ، وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل، وقال خلال زيارته لفرقة غزة: "نحن في مرحلة حاسمة. وصلتُ اليوم إلى فرقة غزة للموافقة على الخطط التي عرضها جيش الدفاع الإسرائيلي عليّ وعلى وزير الدفاع للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس".

قال نتانياهو إنه وجه "بالبدء الفوري للمفاوضات" لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة بشروط إسرائيل. وأضاف أنه في الوقت الحالي، لن يغادر أي وفد إسرائيلي إلى الدوحة أو قطر.

وأضاف أن "هذان الهدفان - هزيمة حماس وتأمين إطلاق سراح جميع رهائننا - يسيران جنباً إلى جنب".

قال مصدر سياسي لصحيفة جيروزالم بوست إن نتانياهو أعجب بالخطط التي عُرضت عليه في فرقة غزة . وأضاف المصدر: "الخطط متينة".