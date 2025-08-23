إيلاف من لندن: "إنه أمر مروع": مخاوف من نبش القبور وسط ارتفاع في بيع الرفات البشرية، حيث تساهم وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز تجارة الجماجم والعظام ومنتجات الجلد، حيث يهدد الفراغ القانوني في المملكة المتحدة بعصر جديد من "خطف الجثث".

يقول هنري سكراج: "عندما يتعلق الأمر بالأشياء البشرية، أقبل أي شيء تقريبًا. طالما أنها من مصادر أخلاقية".

في مقابلة حديثة على يوتيوب، ظهر سكراج من متجره الغريب في إسيكس، وهو يرتدي قبعة بولر رثة، ولديه وشم على وجهه على الطراز القبلي، ولحية حمراء تنحدر إلى ثلاثة ضفائر متدلية.

يُقدّم متجر "غرائب ​​من الزاوية الخامسة" خلفيةً تُحاكي قصصًا من العصر الفيكتوري: جنين توأم ملتصق يطفو في جرة طبية كبيرة قرب سكراج، وخلفه رفوفٌ من الجماجم البشرية وهيكل عظمي لحيوان هجين.

محفظة من جلد بشري!

يُسوّق موقع المتجر الإلكتروني اشتراكًا شهريًا في جماجم بشرية (يُرسل للمشترين جمجمة من اختيار المتجر كل شهر)، وأجزاء أجساد محنطة، ورؤوس مُصغّرة، وأقنعة ومحافظ مصنوعة من جلد بشري.

لا يوجد ما يشير إلى أن بيع هذه الأعضاء والمكونات غير قانوني، لكن الخبراء، ومن بينهم دام سو بلاك، إحد أبرز علماء الطب الشرعي في المملكة المتحدة، يدعون إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجارة في بقايا البشر.

ويقولون إن الافتقار إلى التنظيم يعني أن الكثير من عمليات شراء وبيع الجماجم والعظام تقع في منطقة رمادية قانونية؛ وأن السوق المتنامية عبر الإنترنت تهدد بتأجيج حقبة جديدة من "خطف الجثث"، مع ورود تقارير عن إزالة العظام من المقابر في المملكة المتحدة والخارج.

اقتحام القبور

قال بلاك، رئيس كلية سانت جون في أكسفورد: "هناك من يقتحمون القبور ويأخذون رفاتًا لبيعها لمن يعتبرونها غريبة أو خارقة للطبيعة. إذا كان بإمكانك تجريم بيع عش طائر، فبإمكانك بالتأكيد تجريم بيع جسد إنسان. إن صنع قلادة من أسنان شخص ما أمر غير مقبول أخلاقياً وحضارياً".

يقول الخبراء إن إحدى المشكلات تكمن في كيفية تطبيق القوانين. ففي المملكة المتحدة، يُعدّ تدنيس القبور جريمة، لكن البقايا لا تُعتبر ملكيةً من الناحية النظرية، وبالتالي لا يُمكن قانونيًا "امتلاكها" أو "سرقتها". هذا يعني أن حيازة أو بيع رفات بشرية تاريخية لا تُعدّ جريمةً بالضرورة، حتى لو تم استخراجها بشكل غير قانوني.

قال بلاك: "إنه لأمرٌ مُريع. ولهذا نقول: ارقد بسلام. لا تتوقع أن يستخرجون جثتك ويقومون ببيعها".

انتعاش بيع الرفات البشرية

تُنسّق الدكتورة تريش بايرز، من قسم الأنثروبولوجيا بجامعة كامبريدج، فريق عمل في الجمعية البريطانية للأنثروبولوجيا البيولوجية وعلم الآثار العظمية (BABAO) للتحقيق في بيع الرفات البشرية والاتجار بها.

وأشارت إلى أن مبيعات الرفات البشرية في المملكة المتحدة شهدت زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة. وخلال السنوات الخمس الماضية، منعت الجمعية البريطانية للأنثروبولوجيا البيولوجية وعلم الآثار العظمية أكثر من 200 عملية بيع، بما في ذلك من دور المزادات والمتاجر وبائعين عبر الإنترنت.

كانت السوق تهيمن عليها منذ فترة طويلة الجماجم الطبية السابقة ومعروضات المتاحف السابقة، كما أن هناك زيادة في بيع الجماجم التي توصف بأنها "أثرية"، والتي يتسق مظهرها مع كونها تم استخراجها من الأرض أو إخراجها من التوابيت.

قالت: "لقد غيّرت وسائل التواصل الاجتماعي السوق تمامًا. إنها ليست غير قانونية، وهذه هي المشكلة".

وقد أثار ماتيوس بول، وهو تاجر "الفنون الغريبة والغريبة" ومقره ريدينغ، مخاوف مماثلة في شهر مارس (آذار)، وأعلن مؤخرًا أنه لم يعد يتاجر في بقايا البشر.

قال في منشور على إنستغرام: "أصبحت الأمور أكثر تعقيدًا بسبب القطع المسروقة، والقطع المنهوبة، والكثير من الأمور غير الصحيحة". وأضاف: "ويظل الناس يعتقدون أنني أتاجر في هذا، بينما أنا لست كذلك". رفض بول إجراء مقابلة.

10 جماجم للبيع

عرضت صحيفة الغارديان صورًا لعشر جماجم عُثر عليها معروضة للبيع على إنستغرام ومنتديات إلكترونية أخرى في المملكة المتحدة على ثلاثة خبراء في الطب الشرعي. اعتُبر العديد منها جماجم تعليمية تشريحية سابقة، لكن بعضها الآخر بدا مغطى بالتراب أو بآثار أنسجة بشرية، مما قد يشير إلى حفريات حديثة.

بِيعَت جمجمةٌ واحدةٌ مقابل 995 جنيهًا إسترلينيًا على موقعٍ إلكترونيٍّ في بلفاست، وبدت عليها علامات تلفٍ في الجذور، مما يُشير إلى أنها دُفنت في التربة. وحدد أحد الخبراء "بقعًا مما يُحتمل أن تكون مادةً عضويةً داكنة، وجذورًا صغيرةً محتملةً في الدرزات والمدارات، وربما قضمًا من قِبل القوارض". ونفى مالك الموقع أن تكون الجذور والقوارض سبب الضرر.

وعلمت صحيفة الغارديان أن جمجمة أخرى، فقدت عدة أسنان وتم تسويقها مقابل 795 جنيها استرلينيا على موقع متجر مقره المملكة المتحدة، يبدو أنها ملطخة بأكسيد المنغنيز، وهو ما يتسق مع تلك التي شوهدت في الجثث التي تم استخراجها من القبور القديمة.

أظهرت ثلاث جماجم على الأقل أدلة على ليونة العظام، وهي حالة تحدث عند غمر العظام في المادة الحمضية الناتجة عن التحلل داخل التوابيت. وبدا أن إحدى هذه الجماجم مصابة بضرر حديث حول الوجه، وطبقة داكنة رقيقة ومتقشرة، "وهذا ما رأيته في الجماجم المأخوذة من التوابيت"، كما قال بلاك. "المناطق البيضاء تُشير إلى أنها تلف حديث، إذ تكشف عن العظم غير الملون أسفلها".

بعضها من خارج المملكة المتحدة

وقال الدكتور نيكولاس ماركيز جرانت، عالم الأنثروبولوجيا الشرعية بجامعة كرانفيلد، إنه بناء على السمات التشريحية، فإن بعض الجماجم ربما تكون قد نشأت من خارج المملكة المتحدة، بما في ذلك آسيا وأفريقيا، وربما يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر.

أعرب بول بواتينغ، الذي سيلتقي وزيرة الثقافة ليزا ناندي الشهر المقبل للمطالبة بتغيير القانون، عن مخاوفه بشأن الاتجار برفات أسلاف السكان الأصليين. وقال: "إن استمرار الاتجار بالبشر حتى بعد الموت، واستمرار تحويلهم إلى مجرد سلع، أمرٌ مُقززٌ للغاية ومصدر عارٍ على بلدنا".

قانون الأنسجة البشرية

تقع معظم التجارة الخاصة بالرفات البشرية خارج نطاق قانون الأنسجة البشرية لعام 2004، الذي صدر بعد فضيحة ألدر هاي التي استُأصلت فيها أعضاء أطفال وحُفظت في المستشفى دون موافقة.

يُغطي هذا القانون، الذي يُرسّخ المتطلبات القانونية المتعلقة بالموافقة والتخزين والاستخدام، الرفات التي يقل عمرها عن 100 عام فقط. كما يُطبّق فقط على استخدامات مُحددة، بما في ذلك زراعة الأعضاء، والبحث العلمي، و"العرض العام"، الذي يشمل المتاحف، ولكن الخبراء يقولون إنه لا يُفسّر عادةً على أنه ينطبق على الصور التي ينشرها البائعون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذا يعني أنه في حين أن الأبحاث الطبية تخضع لتنظيم صارم، فإن جامعي وبائعي الرفات البشرية أحرار في الواقع في شراء وبيع وتعديل الرفات البشرية، شريطة ألا يكونوا قد حصلوا عليها بطريقة غير قانونية وألا يستخدموها في عمليات الزرع.

قال بايرز: "يجب أن أحصل على رخصةٍ لجمع الرفات. لا يُمكنك تصوير أي رفات بشرية عمرها أقل من 100 عام إذا ذهبتَ إلى قسم علم الأمراض في مستشفى بارتس. لكن لا بأس بتحويل عمود فقري لطفل إلى مقبض حقيبة يد. لا أفهم هذا".

احترام كرامة الجثث البشرية

تقول إيموجين جونز، أستاذة القانون بجامعة ليدز: "إن الاستخدام الشخصي لهذه الأشياء يُمثل فجوة قانونية". وأشارت إلى أن القضايا الأخيرة، مثل قضية ديفيد فولر، المُعتدي على الجثث في المشرحة، تُظهر أن القانون البريطاني لا يُراعي التوقع العام بأن تُعامل الجثث وأجزاء الجسم "بمستوى أساسي من احترام الكرامة في جميع القطاعات".

في مقابلة البودكاست، يبدو أن سكراج يُقرّ بأن بعض الجماجم القديمة ربما استُخرجت مؤخرًا، إما لإفساح المجال لدفن جثث جديدة أو بطرق قانونية أخرى. "عندما تُستخرج جمجمة بشرية، ماذا ستفعل بها؟ يُمكنك تسليمها إلى متحف. لديهم بالفعل كميات كبيرة منها، لذا لا يحتاجون إلى المزيد."

ويضيف أن بيع جمجمة "لأشخاص يعتنون بها ويقدرونها ويضعونها على الرف ويحبونها" يمكن اعتباره "أكثر احتراماً من دفنها تحت الأرض على عمق ستة أقدام".

وصف بائعون آخرون على الإنترنت حصولهم على عظام عثر عليها مقاولو بناء أو صرف صحي، مع أن قلة منهم حدّدت المصدر الدقيق. ورفض سكراج التعليق.

قال متحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا: "يجب معاملة جميع الرفات البشرية باحترام وكرامة. نتوقع من دور المزادات التدقيق في أنشطتها، ومن أي شخص يتاجر بالرفات البشرية أن يدرس بعناية التبعات الأخلاقية لهذا النشاط، الذي يجده الكثيرون، ولأسباب مفهومة، مثيرًا للقلق البالغ".

وقال مصدر في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة إن سرقة أي رفات ستكون "عملاً من أعمال التدنيس البغيض" وأنهم يتوقعون من الشرطة أن تتصرف "باستخدام القوة الكاملة للقانون".

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن "الغارديان"

https://www.theguardian.com/science/2025/aug/23/a-necklace-of-teeth-isnt-acceptable-the-battle-over-the-rise-in-sales-of-human-remains



