إيلاف من بيروت: نفت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، إشاعات تسمم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وأكدت الوزارة أن ما تروّجه بعض الصفحات حول تعرّض وزير الدفاع مرهف أبو قصرة للتسمم عارية من الصحة.

وأكدت الوزارة أن أبو قصرة بخير ويمارس عمله كالمعتاد، وما يُنشر ليس سوى شائعات مغرضة.

وختمت الوزارة: "ندعو المواطنين لأخذ الأخبار من المصادر الرسمية لعدم الوقوع في التضليل والكذب". وفقاً للبيان الذي نشرته صحيفة "الوطن" السورية.

وتناقلت في وقت سابق بعض وسائل الإعلام أنباء عن تعرض أبو قصرة للتسمم مما أدى إلى نقله إلى المستشفى.