إيلاف من القدس: قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان في منشور على تويتر صباح الجمعة: "على مدى سنوات، رعى نتنياهو حماس، واليوم ندفع جميعا الثمن".

وأشار ليبرمان في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه عارض رئيس الوزراء بشأن إطلاق سراح زعيم حماس المقتول يحيى السنوار وأكثر من 1000 عنصر من حماس مقابل جلعاد شاليط في عام 2011.

وتابع أنه بعد ثلاث سنوات، خلال عملية الجرف الصامد، كانت لديه مطالب مسبقة للسيطرة على قطاع غزة وهزيمة حماس.

وأضاف: "بين عامي 2016 و2018، تجاهل نتانياهو تحذيراتي كثيرًا كوزير للدفاع. في 21 ديسمبر 2016، سلمته وثيقة مفصلة طالبتُ فيها بشن ضربة استباقية ضد حماس.

وحذرتُ صراحةً من نية حماس التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية بقوات النخبة، والاستيلاء على البلدات، واحتجاز الرهائن، وزعزعة استقرار المجتمع الإسرائيلي".

وقال ليبرمان إن نتانياهو منع "مرة تلو الأخرى" توجيه ضربات لقادة حماس، وهو ما ادعى أن أعضاء آخرين في القيادة الأمنية قادرون على دعمه.

ليبرمان: نتانياهو دعم حماس بأموال قطرية

في أواخر عام 2018، صرّح ليبرمان بأنه دفع باتجاه عملية أخرى للقضاء على حماس، لكن نتانياهو وافق على وقف إطلاق النار واتبع سياسة "التسوية" مع قطر. وزعم رئيس حزب إسرائيل بيتنا أن هذه السياسة نقلت آلاف الدولارات من قطر إلى حماس.

وقال ليبرمان إن هذا الأمر دفعه إلى الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع في ذلك العام، وقال خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه استقالته: "إن قرار وقف إطلاق النار مع حماس هو استسلام لـ"الإرهاب"، أنتم تشترون الهدوء على المدى القريب على حساب إلحاق ضرر جسيم بالأمن القومي على المدى البعيد".

ودعا بعد ذلك إلى إجراء انتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة ستحتاج إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

هناك، يجب محاسبة جميع المسؤولين، وعلى رأسهم نتانياهو. من حق مواطني إسرائيل معرفة الحقائق. لن نتخلى عن هذا، كما كتب ليبرمان.