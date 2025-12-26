Getty Images المغرب يستضيف النسخة الـ 35 من بطولة كأس أمم أفريقيا

انطلقت اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا التي تستضيفها المغرب.

واستهلت الجولة الثانية مبارياتها بمواجهة حاسمة بين أنغولا "الغزلان السوداء" بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس بوميل، وزيمبابوي "المحاربين" بقيادة الروماني ماريو مارينيكا.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وكانت أنغولا تقدمت بهدف أحرزه غيلسون دالا في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول عبر تسديدة دقيقة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الكرة شباك الحارس الزيمبابوي واشنطن أروبي، قبل أن يتعادل المحاربون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أحرزها نوليدغ موسونا في الدقيقة الـ 51 من عمر اللقاء.

وأقيمتْ المباراة على استاد الملعب الكبير بمراكش وسط المغرب، وعلى مسافة حوالي 300 كيلو متر جنوب غربي العاصمة الرباط.

وحاول كلا المنتخبين في هذه الجولة الثانية إنعاش حظوظهما في الوصول للدور المقبل من البطولة والبقاء في دائرة المنافسة، بعد أن خرج كلاهما صفر اليدين من الجولة الأولى.

وكان المنتخب الأنغولي قد خسر أولى مبارياته في المجموعة الأولى من دور المجموعات أمام المنتخب الجنوب أفريقي بهدف مقابل هدفين.

وبالنتيجة ذاتها خسر منتخب زيمبابوي أمام المنتخب المصري في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتنصّ لائحة البطولة على تأهُّل المتصدّر والوصيف من كل مجموعة للدور المقبل من البطولة والذي يشهد خروج المغلوب.

وتعدّ هذه المواجهة هي الأولى للفريقين في نهائيات كأس أمم أفريقيا، لكنْ سبق للفريقين أن تقابلا في تسع مواجهة إجمالاً كانت الحصيلة فيها متكافئة بأربعة انتصارات لكل طرف وتعادل واحد.

كما تقام اليوم أيضاً في وقت لاحق مباراة بين منتخب مصر "الفراعنة" بقيادة المصري حسام حسن، ضد منتخب جنوب أفريقيا "الأولاد" بقيادة البلجيكي هوغو بروس.

المباراة، التي يرى فيها عشاق الساحرة المستديرة قمة تشبه نهائي نسخة 1998، تقام على المعلب الكبير بمدينة أغادير على ساحل الأطلس، وإلى الغرب من وسط المغرب.

وخرج المنتخبان من الجولة الأولى متصدّرين لمجموعتهما بثلاثة نقاط لكلّ منهما، بعد الفوز على المنتخبين الزيمبابوي والأنغولي.

ويسعى كلا الفريقين إلى تأمين فرصتهما في الوصول إلى الدور المقبل من البطولة.

وعلى صعيد المواجهات الرسمية تتعادل كفة المنتخبين بانتصارين لكلّ وتعادل واحد، فيما كان التفوق للجانب الجنوب أفريقي على صعيد المباريات الوديّة بين المنتخبين بخمسة انتصارات للأولاد مقابل انتصارين للفراعنة.

AFP via Getty Images المهاجم المصري محمد صلاح يحتفل بتسجيل الهدف الثاني في زيمبابوي مع أفضل لاعب في المباراة المهاجم المصري عمر مرموش خلال كأس الأمم الأفريقية

أيضاً يشهد يوم الجمعة مباراة بين منتخب زامبيا "الرصاصات النحاسية" بقيادة المدرب موزيس سيشون، ومنتخب جزر القمر "سيلا كانث" بقيادة ستيفانو كوزين، على استاد محمد الخامس في قلب مدينة الدار البيضاء.

ووصف سيشون مباراة فريقه ضد جزر القمر بأنها "حاسمة" لمستقبل المنتخب الزامبي في هذه البطولة.

وسبق أن التقى المنتخبان سبع مرات بجميع المسابقات، حقق فيها المنتخب الزامبي أربعة انتصارات مقابل انتصارين فقط لجزر القمر، وتعادل واحد.

وخرجت زامبيا من الجولة الأولى بنقطة واحدة من التعادل مع مالي، فيما خرج منتخب جزر القمر صفر اليدين من الجولة الأولى بخسارة أمام المغرب (0-2).

أما ختام مباريات اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، فتكون بين المغرب "أسود الأطلس" صاحب الأرض بقيادة المغربي وليد الركراكي، ومنتخب مالي "النسور" بقيادة البلجيكي توم سينتفيت.

ويسعى أسود الأطلس إلى حسم التأهل مبكراً في هذه المباراة التي تقام على استاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

ويتصدّر المغرب مجموعته التي تضم (مالي وزامبيا وجزر القمر) بثلاث نقاط بعد الفوز بهدفين نظيفين على جزر القمر في الجولة الأولى من دور المجموعات، فيما جاءت حصيلة مالي من الجولة الأولى بنقطة واحدة من التعادل مع زامبيا بهدف لكلّ.