إيلاف من نيويورك: قالت الصحافة العالمية إن رد فعل كيت ميدلتون والأمير ويليام على خبر ارتباط تايلور سويفت رسمياً مع ترافيس كيلسي هو طاقة سويفتية خالصة، في إشارة إلى مكانة المطربة العالمية، وارتباط الملايين بها سواء شعبياً، أو على مستوى الأمراء والشخصيات الملكية حول العالم، حيث يحلو للبعض نعتها بـ "سيدة الغناء العالمي" في الوقت الراهن، فهي وفقاً لرؤية الملايين المطربة الأكثر شهرة وتأثيراً ونجاحاً في القرن الحالي.

وأظهر أمير وأميرة ويلز دعمهما من خلال الإعجاب بمنشور خطوبة تايلور سويفت، الذي حقق رقمًا قياسيًا بـ14 مليون إعجاب.

تُعدّ خطوبة تايلور سويفت من ترافيس كيلسي، بعد عامين من علاقتهما، من أبرز القصص التي أثارت ردود فعل واسعة حول العالم. تُعدّ تايلور سويفت واحدة من أكثر المغنيات تأثيرًا ونجاحًا في القرن الحادي والعشرين، ولديها ملايين المعجبين حول العالم، بمن فيهم أمير وأميرة ويلز ، اللذان تفاعلا مع الخبر السعيد.

كان الأمير ويليام وكيت ميدلتون من بين المشاهير الذين ضغطوا زر الإعجاب على منشور نجمة البوب ​​على مواقع التواصل الاجتماعي. حطم الإعلان عن الخطبة الأرقام القياسية، محققًا أكثر من 14 مليون إعجاب إجمالًا.

الأمير التقى مع تايلور سويفت

وريث العرش البريطاني وزوجته وأطفالهما من مُحبي سويفت، وقد التقى الأمير ويليام بتايلور في عدة مناسبات. في الصيف الماضي، شوهد الملك المُستقبلي يرقص على أنغام أغنيتها الناجحة "شيك إت أوف" مع طفليه الأكبر سنًا، الأمير جورج (12 عامًا) والأميرة شارلوت (10 أعوام) ، في حفل أقيم بملعب ويمبلي .

نشر قصر كنسينغتون، المقر الرسمي لأمير وأميرة ويلز، صورة سيلفي تجمعهم مع المغنية خلف الكواليس.

كما شارك كيلسي في بودكاسته "نيو هايتس" تجربته في لقاء ثلاثة من أبرز أفراد العائلة المالكة البريطانية. "لا بد لي من القول إن الأمير ويليام كان رائعًا، لكن الجزء الأفضل كان الأميرة شارلوت. كان الأمير جورج رائعًا أيضًا. كان محبوبًا للغاية. كانت نجمة لامعة وحماسية، وتطرح الأسئلة... أحب عندما يطلب الآباء من أبنائهم أن يكونوا حاضرين، وأن يكونوا صريحين... شجعوهم على أخذ زمام المبادرة في الحديث."

اللقاء الأول بين الأمير وتايلور سويفت

التقى الأمير ويليام وسويفت لأول مرة في حفل خيري بقصر كنسينغتون عام 2013، عندما شجعت المغنية وريث العرش على الصعود إلى المسرح ليغني أغنية "Livin' on a Prayer" مع جون بون جوفي.

تحدث ويليام لاحقًا عن هذه التجربة قائلاً: "كنت أتعرق بشدة تحت ربطة العنق. كنت أحاول التماسك من الخارج، لكن في الداخل، كانت ساقاي الصغيرتان تتخبطان بجنون. قد يظن الكثيرون أنني مرتاح على المسرح. عندما ألقي خطابات وما شابه، فعلتُ الكثير منها لدرجة أنها لم تعد تزعجني. لكنني لم أغنِّ. أحيانًا، عندما تُدفع خارج منطقة راحتك، عليك فقط أن تتكيف."

من جانبها، قالت تايلور سويفت عن تلك اللحظة إن الأمير كان "خائفًا بعض الشيء". "نظر إليّ وقال: "عليكِ أن تأتي معي، عليكِ أن تأتي معي". فقلتُ: "حسنًا". فصعدنا إلى المسرح وبدأنا نغني أغنية "Livin' on a Prayer".

