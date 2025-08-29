إيلاف من البندقية: انطلق مهرجان فينيسيا السينمائي مساء الأربعاء وسط حضور لامع من نجوم هوليوود، في أضخم تظاهرة سينمائية إيطالية، حيث تتنافس عروض الأفلام المليئة بالنجوم مع الاحتجاجات على حرب غزة على جذب الاهتمام.

تتصدر جوليا روبرتس وجورج كلوني قائمة الأسماء الكبيرة المشاركة في النسخة الـ82 من أقدم مهرجان سينمائي في العالم، إلى جانب مخرجين بارزين من كاثرين بيغلو إلى جيم جارموش، الذين سيحطّون في جزيرة الليدو على ضفاف بحيرة البندقية.

كوبولا يكرم فيرنر هرتزوغ

الحدث الأبرز في حفل الافتتاح مساء الأربعاء كان تكريم المخرج الأمريكي المخضرم فرانسيس فورد كوبولا لصديقه المخرج الألماني فيرنر هرتزوغ بجائزة الأسد الذهبي عن مجمل أعماله التي تجاوزت السبعين فيلمًا.

في كلمة مؤثرة، وصف كوبولا صديقه بأنه "هرتزوج ظاهرة بلا حدود، لا يملأ صفحات موسوعة، بل هو موسوعة قائمة بذاتها. وإذا كانت له حدود، فأنا لم أرها يومًا. وحياة وفرنر، ووجوده نفسه، يمثلان تحديًا لنا جميعًا"، مشيدًا بمسيرته الممتدة لأكثر من سبعين فيلمًا.

أضاف كوبولا: "أتيت إلى هنا الليلة لأمدحه، ولكنني أدرك أن المديح وحده لا يكفي. ما نحتاجه حقًا هو الاحتفال بحقيقة أن شخصًا مثل وفرنر يمكن أن يوجد في عالمنا السينمائي. عندما ننظر إلى أفلامه، ندرك أن كل عمل منها فريد، مختلف عن الآخر، ومفعم بالعظمة."

هرتزوغ من جانبه شكر المهرجان وكوبولا لافتًا إلى أن صداقتهما دامت لأكثر من نصف قرن، وأعرب عن امتنانه لدعمه الدائم له. وأعلن عن عرض أحدث أفلامه الوثائقية "أشباح الأفيال" الذي يتتبع قطيعًا ضائعًا في أنغولا، الخميس.

القتل الرحيم.. معضلة سورينتينو الأخلاقية

وجاء فيلم الافتتاح من توقيع المخرج الإيطالي باولو سورينتينو، الذي قدّم عمله الجديد "النعمة" (La Grazia)، من بطولة توني سيرفيلو وآنا فيرزيتّي، والذي قوبل بتصفيق متواصل استمر أكثر من ست دقائق، في حضور نجوم مثل كيت بلانشيت وتيلدا سوينتون.

في مؤتمر الفيلم الصحفي تحدث سورينتينو عن مصدر إلهامه لفكرة الفيلم، موضحًا أنه استند إلى واقعة حقيقية تخص رئيسًا إيطاليًا أصدر عفوًا عن رجل قتل زوجته المريضة بالزهايمر. مؤكدًا أن هذه الإشكاليات الأخلاقية تمثل مادة جوهرية للدراما.

أما بطل العمل، توني سيرفيلو، فعبّر عن متانة علاقته المهنية والإنسانية مع المخرج قائلاً: "لم يحدث أن اختلفت مع باولو سورينتينو. جميع الأفلام التي جمعَتنا صُوّرت في أجواء هادئة يسودها الاحترام."

جدل واسع بسبب "الأم"

في قسم "آفاق" الموازي، أثار فيلم "الأم" جدلًا مبكرًا بعرضه صورة غير تقليدية للأم تيريزا، كقائدة حازمة تكافح للتوفيق بين رؤيتها للأمومة وموقفها من الإجهاض. الفيلم لفت الانتباه كأحد الأعمال الجريئة التي تسعى لطرح أسئلة جديدة عن العلاقة بين القداسة والإنسانية.

فلسطين حاضرة كفن وقضية

اللافت أنه منذ اللحظات الأولى، لبدء فعاليات المهرجان ولفتت الأنظار صور المتظاهرين وهم يرفعون لافتات "الحرية لفلسطين" أمام المبنى الرئيسي للمهرجان. أصواتهم علت بهتافات الدعم لغزة التي تعاني لما يقارب العامين.

كما انضم عدد من السينمائيين الإيطاليين إلى هذه الدعوات، مطالبين إدارة المهرجان بموقف علني يدين العدوان، بينما كان جواب مدير المهرجان ألبرتو باربيرا أن "حزنًا عميقًا يشعر به الجميع إزاء ما يحدث في غزة وفلسطين"، لكنه رفض إلغاء دعوات فنانين مؤيدين لإسرائيل.

المهرجان اختار هذا العام فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية ضمن المسابقة الرسمية، ليعيد تقديم مأساة المكالمة الشهيرة مع الهلال الأحمر الفلسطيني للطفلة الفلسطينية التي قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي مع 6 من أفراد أسرتها.