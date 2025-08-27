إيلاف من نيويورك: كشفت نجمة أونلي فانز OnlyFans آني نايت عن قاعدة جنسية "مثيرة للدهشة" لخطيبها، وهي ألا يقيم أي علاقة جنسية خارج إطار زواجهما، وتحدثت عن علاقة "جيدة بشكل مدهش" مع معجب يبلغ من العمر 83 عامًا.

فقد كشفت آني نايت، منشئة المحتوى الشهيرة الملقبة بـ "أكثر امرأة نشاطًا جنسيًا في أستراليا"، أنها تربطها علاقة تقليدية بشكل مدهش مع خطيبها هنري برايشو.

وقالت المرأة البالغة من العمر 27 عامًا، والتي مارست الجنس مؤخرًا مع 583 رجلًا في يوم واحد ، لصحيفة "نيويورك بوست" إن زوجها المستقبلي ممنوع من النوم مع نساء أخريات، وأصرت على أن لديهما "علاقة مغلقة".

وفي مقابلة حصرية، أوضحت نايت حول المعايير المزدوجة الملموسة، "أتفهم أن الأمر يبدو غريبًا بالنسبة لكم، ولكن إذا لم تكن لدي هذه الوظيفة، أي العمل في مجال أفلام البورنو، فلن أخرج وأنام مع أشخاص آخرين".

الخيانة ليست وظيفة.. إذا أخذها للمتعة فهو خائن

"أحتاج أن أفعل ذلك لكسب المال"، أضافت ممثلة البورنو الأسترالية عن مغامراتها الجنسية. "إذا ذهب هنري ووجد فتاةً وأخذها إلى منزله، فسيكون ذلك للمتعة. إنه لا يكسب المال من ذلك. هذه ليست وظيفته".

وكشفت نايت أيضًا أن برايشو شجعها على بدء مشروعها OnlyFans منذ عدة سنوات. لقد كان له دورٌ أساسيٌّ في رحلتي،" قالت . "يُدرك أن هذه هي وظيفتي، هذه هي مسيرتي المهنية. أنا فخورةٌ بها، وهو فخورٌ بي أيضًا."

وكشفت نايت مؤخرًا أنها تجني مبلغًا مذهلاً قدره 190 ألف دولار شهريًا، وهو ما يعادل أكثر من 2 مليون دولار سنويًا، وقد تقدم برايشو لخطبة نايت أواخر العام الماضي. وما زالت الأسترالية العاشقة تُواصل مغامراتها الجنسية الجريئة رغم اقتراب موعد زفافها.

نايت تطمح إلى الزواج وإنجاب الأطفال - هي واحدة من العديد من نجوم OnlyFans البارزين الذين اعترفوا بأن أنشطتهم الإباحية عبر الإنترنت لا تتطابق دائمًا مع حياتهم الحقيقية.

نجمة اباحية تزعم أنها "عذراء"

في العام الماضي، تصدرت صوفي راين - التي حققت 80 مليون دولار من خلال الموقع - عناوين الصحف بعد أن زعمت أنها لا تزال عذراء.

وقالت نايت لصحيفة "ذا بوست" إن خطيبها تعرض لموجة من الكراهية على الإنترنت، حيث وصفه بعض المعلقين بـ "الخائن" - وهو اختصار لفعل الجنس المحظور "الخائن" - لأنه سمح لحبيبته بالوصول إلى حد القذارة مع رجال آخرين. ومع ذلك، يتجاهل برايشو الانتقادات الرقمية، ويصف نايت بأنها "خطيبته ومحبوبته" مع دعمها الكامل لها.

يساعدها في تدبير أمور المنزل

قالت نايت عن زوجها المستقبلي الذي ترك وظيفته: "إنه يساعدني في أعمال المنزل. إنه يُدير شؤون المنزل، فبينما أعمل وأجني المال، يعتني هو بكلبي، ويعتني بالحرفيين الذين يأتون إلى المنزل، ويغسل الملابس وينظفها. إنه لأمر رائع".

وأضافت "إنه يشعر بأمان كبير للغاية عندما أجني المال". ومن المؤكد أن هناك الكثير من المال الذي يتم جنيه.

أقامت علاقة مع رجل ثمانيني

ولا يوجد رجل كبير في السن، حيث قالت نايت لصحيفة "ذا بوست" إنها أقامت علاقة غرامية مؤخرًا مع معجب يبلغ من العمر 83 عامًا.

"كان الأمر رائعًا بشكل مفاجئ"، قال مُنشئ المحتوى. "أعني، لديهم حبوب زرقاء صغيرة، لذا كل شيء يعمل بشكل جيد.

"ليس الأمر وكأن الغبار يخرج أو أي شيء من هذا القبيل"، قالت مازحة عن ذروة كبار السن.

وعلى الطرف الآخر، تساعد نايت الشباب الأصغر سنا على اكتساب بعض الخبرة في غرفة النوم. وتأمل النجمة أن تحصل على علاقة مع 500 شاب في عام 2025، لم يسبق لهم اقامة علاقات جنسية، وهو الأمر الذي أثار غضبًا بعد الإعلان عنه لأول مرة.

وقال نايت لصحيفة "نيويورك بوست": "من المهم حقًا أن أعلم هؤلاء الرجال كيفية احترام النساء وكيفية إسعادهن".لكن نايت تطرح هذا المسعى الغريب باعتباره خدمة عامة إلى حد ما.

"من المهم حقًا أن أعلم هؤلاء الرجال كيفية احترام النساء وكيفية إسعادهن"، أوضحت نايت عن جلساتها الجنسية مع الشباب الذين لم يسبق لهم معرفة الجنس".

أعتقد أنه من الممتع أن أكون قادرة على تعليم هؤلاء الرجال،" صرحت. "من الواضح أنهم يفتقرون إلى الخبرة، لذا كوني الشخص الذي يُعلّمهم الاحترام، والموافقة، والحدود، وكيفية إسعاد المرأة... أعتقد أنه كان من الرائع حقًا أن أكون الشخص الذي يُظهر لهم المهارات التي يفتقر إليها الكثير من الرجال."