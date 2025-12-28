إيلاف من الدار البيضاء: ضمن المنتخب الجزائري تأهله إلى ثمن نهائي بطولة الأمم الإفريقية 2025، بفوزه على منتخب بوركينا فاسو 1-0 مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل النجم المخضرم رياض محرز هدف منتخب الجزائر في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أحرز ثنائية في مرمى منتخب السودان بالجولة الأولى.

وانفرد محرز بصدارة هدافي النسخة الحالية من المسابقة القارية برصيد 3 أهداف، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب الجزائر إلى 6 نقاط، ليضمن التأهل إلى الدور المقبل وصدارة ترتيب المجموعة الخامسة رسميا قبل خوض مباراته الأخيرة في المجموعة أمام غينيا الاستوائية.

في المقابل، توقف رصيد منتخب بوركينا فاسو عند 3 نقاط في المركز الثاني، قبل لقائه في الجولة الأخيرة مع منتخب السودان، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في ذات الرصيد.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

السودان.. نحن هنا

أحيا منتخب السودان حظوظه في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في المغرب. واقتنص منتخب السودان انتصارا ثمينا 1-0 على منتخب غينيا الاستوائية الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر (النيران الصديقة)، بعدما أحرز ساؤول كوكو، لاعب غينيا الاستوائية، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 76.

بهذا الانتصار، حصل منتخب السودان على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليتقدم للمركز الثالث، قبل لقاء الجزائر وبوركينا فاسو، متصدر ووصيف المجموعة حاليا بنفس الرصيد من النقاط، في وقت لاحق من مساء اليوم في ذات الجولة.

في المقابل، بقي منتخب غينيا الاستوائية بلا نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، قبل لقائه في الجولة الأخيرة مع الجزائر، في حين يختتم منتخب السودان مبارياته بالدور الأول مع بوركينا فاسو.

وكان منتخب السودان، الفائز باللقب عام 1970، افتتح مشواره في المجموعة بالخسارة 0- 3 أمام الجزائر، في الجولة الأولى التي شهدت خسارة غينيا الاستوائية 1 - 2 أمام بوركينا فاسو.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.