إيلاف من مراكش: أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن إطلاق "برامج الأطلس" كمظلّة جديدة شاملة، توحّد المبادرات المهنية التي تقودها مؤسسة المهرجان، وتمنحها بنية تنظيمية متماسكة تستجيب لتطلعات الجيل الجديد من السينمائيين والمهنيين.

أطلق المهرجان الدولي للفيلم بمراكش مبادرة جديدة تحمل اسم "برامج الأطلس"، والتي تهدف إلى جمع كل المبادرات المهنية التي تدعمها مؤسسة المهرجان ضمن إطار موحّد ومنظم. ويأتي هذا الإطلاق كترجمة لرغبة المؤسسة في تعزيز التزامها بدعم السينما المغربية والعربية والإفريقية، عبر هيكلة منسجمة تشمل برامج المواكبة والتكوين والدعم الفني في مختلف مراحل صناعة الفيلم.

تتمركز "برامج الأطلس" حول أربع ركائز أساسية متكاملة، تبدأ بـ**"ورشات الأطلس"** التي انطلقت منذ سنة 2018، وتُعدّ النواة الأصلية لهذا المشروع الموسّع. وتهدف هذه الورشات إلى مرافقة السينمائيين والمنتجين في مرحلتي تطوير المشاريع وما بعد الإنتاج، حيث يستفيد المشاركون من تأطير مصمّم خصيصًا لهم، ومن فرص لقاء وتبادل مع مهنيين دوليين.

وعلى مدى الدورات السابقة، استُحدثت برامج موازية لورشات الأطلس، سيتم إدماجها بالكامل ضمن "برامج الأطلس". ويشمل ذلك "منصة الأطلس" التي أُطلقت سنة 2023، وتستهدف عشرة مهنيين مغاربة سنويًا من مخرجين ومنتجين، لتقوية مهاراتهم التقنية والمهنية، وتعزيز حضورهم في الساحة الدولية. وبدءًا من سنة 2025، سيتم توسيع هذا البرنامج ليشمل دعم خمسة مخرجين مغاربة يعملون على مشاريع أفلام قصيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج، بهدف تمكين هذه الفئة من خوض تجاربها الأولى في صناعة الأفلام الطويلة، وتوسيع آفاق الفيلم القصير المغربي نحو مهرجانات متخصصة.

وفي سياق آخر، أصبح التوزيع السينمائي من أولويات المهرجان، حيث أُطلق برنامج "الأطلس للتوزيع" سنة 2023 لدعم توزيع الأفلام المغربية والعربية والإفريقية نحو جماهير جديدة. ويتم تتويج الموزعين المنخرطين في هذا البرنامج من خلال جوائز سنوية. وسيتم ابتداءً من 2025 تعزيز هذا البرنامج عبر "اجتماعات الأطلس للتوزيع"، والتي تجمع 60 متخصصًا في التوزيع من مناطق متعددة تشمل العالم العربي وإفريقيا وأوروبا، لاكتشاف أفلام دولية وعربية وإفريقية في مراحل متقدّمة من الإنتاج، تُعرض خلال فعاليات المهرجان.

وتتواصل مبادرات "برامج الأطلس" لتشمل المجال الإعلامي، عبر "الأطلس بريس"، الذي أُطلق في 2024، ويهدف إلى دعم ثقافة النقد السينمائي في المغرب. ويتضمن هذا البرنامج ورشتين تكميليتين: الأولى موجهة للصحفيين العاملين في المغرب، وتوفّر تدريبًا مهنيًا تحت إشراف خبير، والثانية تستهدف طلبة الإعلام والسينما، لتطوير مهاراتهم النقدية وتمكينهم من مواكبة التحوّلات التي تعرفها السينما المحلية.

ويعكس هذا المشروع المتكامل رؤية شمولية لمهرجان مراكش، إذ لا يكتفي باحتضان الأعمال السينمائية بل يسعى إلى تأطير سلسلة الإنتاج والتوزيع والنقد، في إطار احترافي يربط بين الجوانب الفنية والعملية لصناعة السينما.