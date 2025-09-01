إيلاف من الرياض: أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن تسجيل فيلم "سفن دوجز" (7Dogs) رقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس، يتعلقان بأكبر انفجار سينمائي في تاريخ صناعة الأفلام، وأكبر كمية من المتفجرات عالية الشدة تُفجّر في مشهد واحد.

وتم تنفيذ هذا الإنجاز في العاصمة الرياض، ضمن مشهد تم تصويره بالكامل في استديوهات الحصن.

قال آل الشيخ إن تسجيل الرقمين يعكس التوجه السعودي نحو تطوير صناعة السينما محليًا وعالميًا، موضحًا أن تصوير المشهد في الرياض جاء بدعم من الجهات الحكومية التي ساهمت في تنفيذه. وأضاف: "هذا الإنجاز القياسي يعكس طموح المملكة في أن تكون رائدة في صناعة السينما العالمية، وأن تأخذ السينما العربية إلى العالم. نفخر بأن هذا الحدث تم تصويره بالكامل في الرياض، التي أصبحت اليوم مركزاً جديداً لصناعة الأفلام العالمية. ولم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا الدعم الكبير من كافة الجهات الحكومية التي عملت معنا يداً بيد لتحقيق هذه اللحظة التاريخية. من الرياض إلى العالم، المملكة اليوم في قلب مستقبل السينما".

تم بحمد الله اليوم في استديوهات الحصن بالرياض، وبدعم من سمو سيدي ولي العهد عرّاب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، وبالتعاون مع جميع القطاعات الأمنية، فيلم 7Dogs يحطم رقمين قياسيين عالميين في غينيس للأرقام القياسية:



🏆 أكبر انفجار سينمائي



الرقم السابق: فيلم جيمس بوند Spectre (٢٠١٥)… pic.twitter.com/U6mB7mP0sm — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 29, 2025



تم تنفيذ الانفجار القياسي باستخدام ٣٥٠ كيلوجراماً من المواد شديدة الانفجار وأكثر من ١٩ ألف لتر من الوقود، ليصبح الأضخم في تاريخ السينما. بهذا الرقم تجاوز الفيلم إنجاز سلسلة جيمس بوند في فيلم SPECTRE عام ٢٠١٥، والذي سجل أكبر انفجار سينمائي بما يعادل ٦٨٫٤٧ كيلوجراماً من مادة TNT، كما تخطى الرقم القياسي لفيلم No Time To Die عام ٢٠٢١، والذي استخدم ١٣٦٫٤ كيلوجراماً من مادة TNT المكافئة كأكبر كمية متفجرات عالية الشدة يتم تفجيرها في مشهد واحد. وبذلك، أصبح سفن دوجز يحمل الرقمين العالميين في آن واحد في غينيس للأرقام القياسية.



تم التفجير عبر نظام إطلاق كهربائي مُصمم بدقة بجهد ٢٤٠ فولت وأكثر من ٢٫٥ كيلومتر من الكابلات، ما سمح بتنفيذ الانفجار بتزامن مثالي، مع استخدام عدة مواقع محمية لضمان سلامة الطاقم والمعدات أثناء تصوير المشهد بلقطة واحدة متواصلة. هذا الإنجاز تخطى الأرقام القياسية السابقة؛ حيث كان فيلم جيمس بوند "Spectre" عام ٢٠١٥ يحمل رقم أكبر انفجار سينمائي بما يعادل ٦٨٫٤٧ طناً من مادة TNT، بينما سجل فيلم "No Time To Die" عام ٢٠٢١ رقم أكبر كمية متفجرات عالية الشدة يتم تفجيرها في مشهد واحد باستخدام ١٣٦٫٤ كيلوجراماً من مادة TNT المكافئة. أما فيلم سفن دوجز فقد حقق إنجازاً غير مسبوق مسجلاً ١٧٠٫٧ طناً من مادة TNT المكافئة كأكبر انفجار سينمائي، و٤٠٥٫٨٥ كيلوجراماً من مادة TNT المكافئة كأكبر كمية متفجرات عالية الشدة يتم تفجيرها في مشهد واحد، ليضع معياراً جديداً عالمياً في تاريخ السينما.

وقال دونكان كاب مشرف المؤثرات الخاصة: "هذا ليس مجرد مشهد تفجير، بل هو محطة فارقة في تاريخ السينما، نُفذت بأعلى درجات الدقة والسلامة لتبقى الرياض شاهدة على هذا الإنجاز."



وأضاف عدنان كيال، المنتج التنفيذي للفيلم: "الوصول إلى رقم قياسي عالمي بهذا الحجم تطلّب أسابيع من التحضير والتعاون بين جميع الفرق. منذ البداية كان لدينا جميعاً نفس الرؤية والطموح لصناعة شيء استثنائي يطمح الجميع أنه ينال إعجاب الجمهور حول العالم". يعكس العمل تنسيقاً دقيقاً بين الفرق الفنية والتنفيذية.

ويأتي هذا الرقم القياسي ثمرة تنسيق ودعم العديد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، إضافة إلى تعاون أجهزة الدولة المختلفة مثل المديرية العامة للدفاع المدني، إدارة الدوريات الأمنية، القوات الخاصة لأمن الطرق، القوات الخاصة للأمن البيئي، الإدارة العامة للمرور، رئاسة أمن الدولة، والشرطة (الأمن العام) بالإضافة إلى شعبة المتفجرات. هذا التكامل الوطني ساهم بشكل مباشر في إنجاح التجربة وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والاحترافية.



فيلم سفن دوجز من إخراج المخرجين العالميين عادل العربي وبلال فلاح (Bad Boys: Ride or Die)، ومبني على قصة أصلية من تأليف معالي المستشار تركي آل الشيخ، ويُعد أضخم إنتاج في تاريخ السينما العربية بميزانية بلغت 40 مليون دولار أميركي. الفيلم من إنتاج شركة صلة، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، وبمشاركة المنتج العالمي إيفان أتكينسون (The Gentlemen، The Covenant).

ويضم الفيلم نخبة من أبرز صناع السينما العالميين بينهم مدير التصوير روبرخت هايفرت (Bad Boys: Ride or Die، Ms. Marvel)، مصمم الإنتاج بول كيربي (Kingsman: The Secret Service، Captain Phillips)، مصمما الأزياء بياتريس جيانيني (Hannibal، Star Wars) ومارك بومان (Wonka، Bridgerton)، مصممة الشعر والمكياج جاكلين روسون (Pearl Harbor، The Little Mermaid)، ومشرف المؤثرات الخاصة دونكان كاب (Batman Begins).

ويجمع العمل إلى جانب نجمَي الصف الأول كريم عبد العزيز وأحمد عز، نخبة عالمية تضم مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، سانجاي دت، ماكس هوانغ، تارا عماد وساندي بيلا، ومن المقرر أن يعرض فيلم سفن دوجز في دور السينما في المملكة وحول العالم نهاية عام ٢٠٢٥ ليكون شاهداً على نقلة نوعية في السينما العربية..