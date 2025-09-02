إيلاف من الجونة: في إنجاز جديد للسينما اليمنية، أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن فوز فيلم "يلا نلعب عسكرة" للمخرجة مريم الذبحاني بجائزته الخاصة ضمن برنامج "فاينال كت فينيسيا"، وذلك خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، التي تستضيف مشروعات عربية وإفريقية في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتبلغ قيمة الجائزة المقدَّمة من مهرجان الجونة 5000 دولار أميركي، إضافة إلى دعوة رسمية لفريق الفيلم للمشاركة في الدورة الثامنة من منصة سيني جونة لدعم الأفلام، التي تُعقد على هامش مهرجان الجونة السينمائي بين 16 و24 تشرين الأول (أكتوبر) 2025.

وفي تعليقها على فوز الفيلم، قالت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي:

"يسعدنا اختيار هذا الفيلم الوثائقي الإبداعي الأصيل من اليمن ضمن مشروعات سيني جونة لدعم الأفلام. يقدم الفيلم قصة مؤثرة عن رحلة نضوج أربعة إخوة في زمن الحرب، ويجسد بجمال لافت تفاصيل الحياة اليومية بما تحمله من صراعات وتناقضات وأمل."

عن "سيني جونة"... منصة إنتاج تنمو بثبات

أُطلقت منصة سيني جونة عام 2017 كمبادرة لدعم المخرجين والمنتجين العرب في مراحل تطوير مشاريعهم أو استكمالها. ومنذ تأسيسها، تحوّلت المنصة إلى نقطة التقاء محورية لصنّاع السينما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقدمةً دعماً إبداعياً ومالياً شاملاً يشمل جلسات استشارية، فرص تدريب، وجوائز نقدية وعينية.

خلال دورتها السابعة عام 2024، استقبلت المنصة أكثر من 240 مشروعاً سينمائياً، واختير منها 21 مشروعاً للمشاركة الرسمية. وعلى مدار ثلاثة أيام من عروض تقديم المشروعات، شهدت المنصة انعقاد 147 اجتماعاً فردياً، وجرى توزيع 41 جائزة بقيمة إجمالية بلغت نحو 400 ألف دولار أميركي، بدعم مباشر من مهرجان الجونة السينمائي وبمشاركة 30 شريكاً وراعياً من جهات فاعلة في صناعة السينما بالمنطقة.

"فاينال كت" فينيسيا... بوابة إنتاج للجنوب العالمي

يندرج برنامج "فاينال كت فينيسيا" ضمن مبادرات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الرامية إلى دعم الأفلام المستقلة في مرحلة ما بعد الإنتاج، خصوصاً من الدول الإفريقية، ومن ست دول في الشرق الأوسط هي: العراق، الأردن، لبنان، فلسطين، سوريا، واليمن.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور المهرجان الإيطالي كجسر ثقافي ومهني بين السينما العالمية وصنّاع الأفلام في العالم العربي وإفريقيا، عبر توفير أدوات إنتاج ملموسة تتيح لهذه الأعمال التنافس بفعالية في الأسواق الدولية، وتقديم نماذج سردية بصرية ذات خصوصية ثقافية ومهنية عالية.