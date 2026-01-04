إيلاف من الرباط: ببصمة النجم الموهوب براهيم دياز تأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي (دور الثمانية الكبار) كأس أمم إفريقيا، بعد فوزه على تنزانيا بهدف من دون رد، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الرباط، الأحد، وأصبح دياز نجم المغرب وريال مدريد "الفريق الملكي" هو "حلال المشاكل" التي تواجه "أسود أطلس" منذ بداية البطولة القارية، ويكفي أنه سجل في جميع المباريات حتى الآن.

وسجل براهيم دياز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، ليقود "أسود الأطلس" إلى دور الثمانية، ويصنع في الوقت ذاته رقما تاريخيا في البطولة، وفي نهاية المباراة انتفض المنتخب التنزاني مطالباً بركلة جزاء ولكن حكم المباراة امر باستكمال المباراة دون احتساب مخالفة على المنتخب المغربي، وخلال مناقشة صحة ركلة الجزاء من عدمه توقفت القلوب في المغرب خوفاً من تحول سيناريو المباراة.

اللقطة التي كان أن يوقف فيها أدم ماسينا قلوب الشعب المغربي 🤯🇲🇦#المغرب_تنزانيا #AFCON2025 pic.twitter.com/vBBUnmk3zA — KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) January 4, 2026

وأصبح نجم ريال مدريد الإسباني أول لاعب مغربي ينجح في التسجيل خلال 4 مباريات متتالية في تاريخ كأس أمم إفريقيا، بعدما هز شباك جزر القمر ومالي وزامبيا في دور المجموعات، ثم واصل تألقه أمام تنزانيا.

وانفرد دياز بصدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف، مؤكدا دوره الحاسم في مشوار المنتخب المغربي نحو اللقب القاري على أرضه.

وينتظر منتخب المغرب الفائز من مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا، في ربع نهائي البطولة، وفي المباراة المقبلة في دور الثمانية يبدأ المنتخب المغربي في مواجهة كبار القارة، وحينها لن يكون هناك مجال لأي تراجع في الأداء، بل يتعين على "أسود أطلس" حسم المواجهات المقبلة بقوة لمواصلة التقدم نحو اللقب القاري الذي يترقبه المغاربة منذ نصف قرن.