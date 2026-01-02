برشلونة : أعرب الالماني هانزي فليك مدرب برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة عن دعمه للحارس جوان غارسيا وقدرته على تجاوز الهتافات التي قد يواجهها خلال ديربي برشلونة هذا الأسبوع أمام إسبانيول، في أول عودة للحارس إلى ملعب فريقه السابق منذ انتقاله الصيفي.

وأثار الحارس ابن الـ 24 عاما غضب جماهير إسبانيول بعد انضمامه إلى غريمه التقليدي في حزيران/يونيو مقابل قرابة 26 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تسود أجواء عدائية السبت مع عودة غارسيا إلى ملعب "كورنيا إل برات"، حيث سيمنح الفوز حامل اللقب صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط مؤقتا عن ريال مدريد الثاني.

وعزز إسبانيول إجراءاته الأمنية قبل المباراة، حيث قام بتركيب شباك خلف المرميين لمنع إلقاء المقذوفات على اللاعبين، ومنع دخول أي مشجع يحمل أو يرتدي شعارات برشلونة.

وعندما سُئل عن التأثير المحتمل على غارسيا، الذي حجز منذ انضمامه مكانه أساسيا بين الخشبات الثلاث لبرشلونة الأساسي، صرّح فليك خلال المؤتمر الصحافي قبل المباراة السبت ضمن المرحلة الثامنة عشرة أنه "لا يشعر بأي قلق" على لاعبه.

وأضاف المدرب الألماني "يتمتع بالثقة، ويجعلك تؤمن بقدراته وإمكاناته وهذا ما يريد إثباته، وغدا هو أفضل فرصة لذلك".

وتابع "هو دائما يركز على مجريات المباراة، وهذا واضح. لقد قدّم أداء رائعا خلال النصف الأول من الموسم هنا في برشلونة، وأثبت صواب قرار التعاقد معه".

ومن المتوقع أن يكون ديربي برشلونة الذي غالبا ما يسيطر عليه عملاق كاتالونيا، والذي لم يفز به إسبانيول على أرضه في الدوري الإسباني منذ عام 2007، مواجهة متقاربة.

ويعيش إسبانيول، الذي نجا بصعوبة من الهبوط العام الماضي، أحد أفضل مواسمه في تاريخه الحديث، حيث يحتل المركز الخامس بعد فوزه في مبارياته الخمس الاخيرة في "الليغا" (33 نقطة).