باريس (فرنسا) : قال الفرنسي سيباستيان لوب (داسيا) لوكالة فرانس برس إن "كل المؤشرات إيجابية"، معربا عن أمله في تحقيق الفوز أخيرا خلال مشاركته العاشرة في رالي دكار الصحراوي الذي ينطلق السبت في السعودية.

وأضاف بطل العالم للراليات تسع مرات ووصيف دكار ثلاث مرات "أعتقد أن هذه المرة نحن الأكثر استعدادا"، مشيرا إلى أنه يدخل المنافسة بعد فوزه برالي المغرب مع ملاحه الجديد إدوار بولانجيه خلف مقود "ساندرايدر" التي وصفها بأنها "أكثر موثوقية" من نسخة العام الماضي التي خرج منها خالي الوفاض.

سؤال: كيف ستتعامل مع رالي دكار العاشر لك؟

الجواب: "تقريبا مثل كل المرات السابقة، مع الإدراك أن الرالي صعب وأنه يجب الوصول إلى النهاية، وبالتالي أقول إنه من الأفضل عدم استباق الأمور منذ البداية. أعتقد أن هذه المرة نحن الأفضل استعدادا. العام الماضي وصلنا مع سيارة داسيا التي كانت جيدة، لكنها عانت من بعض العيوب الصغيرة والهشاشة التي أعتقد أنها حُلّت الآن، إضافة إلى تحسين الإعدادات".

س: هل تعتقد أن سيارتك ساندرايدر قادرة على الفوز؟

ج: "إنها سيارة شعرت بالراحة معها في السباقات الأخيرة. فزنا برالي المغرب في آخر مشاركة، بالتالي، أقول إن كل المؤشرات إيجابية وكل شيء يبدو جيدا حتى الآن. أنا أكثر ارتياحا من كانون الثاني/يناير (2025)، والأهم أن السيارة أكثر موثوقية. رأينا في الراليات الأخيرة أن الأمور سارت بشكل جيد ولم نواجه مشاكل كبيرة، وهذا أمر مطمئن".

س: هل كان فوزك في المغرب مهما قبل دكار؟

ج: "نعم، لأن الوصول بعد فوز أفضل من الوصول بعد خروج عن المسار أو أداء ضعيف. كنا جيدين، قدمنا سباقا نظيفا بلا أخطاء، وشعرت براحة في السيارة. كنت منسجما معها، وهذا بالتأكيد أفضل للثقة حتى لو كان الفارق ضئيلا".

س: هل يمكن الحديث عن لعنة تلاحق سيباستيان لوب في دكار؟

ج: "كلا، لأنني حققت خمسة منصات تتويج (ثلاث مرات ثانيا ومرتان ثالثا)، وهذا ليس بالأمر القليل. أعتقد أن جميع المشاركين لم يحققوا خمسة منصات في تسع مشاركات. بالتالي، هذا ليس سيئا. صحيح أننا لم نفز بعد، لكن يبقى رالي دكار سباقا صعبا يتطلب اجتماع كل العوامل: الحظ، النجاح، الميكانيك، الموثوقية، الملاحة، القيادة. سنحاول مرة أخرى وسنرى النتيجة في النهاية".

س: لماذا قررت تغيير الملاح، ليحل إدوار بولانجيه مكان فابيان لوركان؟

ج: "كلاهما ملاحان ممتازان قادران على تحقيق الفوز في دكار. أقول إن إدوار يعطي ربما تفاصيل أقل، وهو أكثر هدوءا بشكل عام، وهذا يناسبني. فابيان كان يقدم الكثير من التفاصيل، وهو أمر مفيد في بعض المواقف وأقل في أخرى. الأمر مجرد إحساس. علاقتنا كانت جيدة لكن لم نحقق النجاح، وأردت تجربة شيء جديد، لذا قررنا معا تغيير المعادلة. ومع إدوار، الأمور سارت بشكل جيد في آخر راليات، وكل شيء يبدو جيدا".

س: عادل سيباستيان أوجييه رقمك القياسي في بطولة العالم للراليات (9 ألقاب). ما تعليقك؟ وهل يمكن أن نراك مجددا في هذه البطولة؟