مدريد : يستقبل برشلونة، حامل اللقب والمتصدر الحالي، العام الجديد بمواجهة الديربي حين يحل السبت ضيفا على جاره إسبانيول، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل السفر إلى السعودية لخوض الكأس السوبر.

وأنهى فريق المدرب الألماني هانزي فليك 2025 في الصدارة بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد الثاني وتسع عن أتلتيكو مدريد الثالث، وسيبحث السبت عن فوزه التاسع تواليا.

صحيح أن برشلونة لم يذق طعم الهزيمة أمام جاره في آخر 28 مباراة بينهما في الدوري، وتحديدا منذ 21 شباط/فبراير 2009 حين سقط على أرضه 1 2 (آخر خسارة في ملعب جاره تعود إلى كانون الثاني/يناير 2007)، إلا أن مباراة السبت لن تكون سهلة لأن إسبانيول يقدم أداء ممتازا هذا الموسم.

ويحتل فريق المدرب مانولو غونساليس المركز الخامس بفارق نقطتين فقط عن فياريال الرابع وأربع عن أتلتيكو الثالث بعد فوزه بمبارياته الخمس الأخيرة، ويسعى إلى تحقيق المفاجأة على أرضه حيث حسم برشلونة الموسم الماضي لقب الدوري قبل مرحلتين على النهاية بفوزه 2 0.

وبنقاطه الـ33 بعد 17 مرحلة، يحقق إسبانيول أفضل بداية موسم له منذ 2008.

وسيتواجه الفريقان وبرشلونة في الصدارة وإسبانيول خامسا لأول مرة منذ موسم 2010 2011، ما يجعل مباراة السبت واعدة جدا.

وسيكون ريال مدريد متربصا لأي خدمة يمكن أن يقدمها له فريق "مانولو"، على أمل تقليص فارق النقاط الأربع من خلال الفوز على ضيفه ريال بيتيس في مهمة شاقة أيضا لأن النادي الأندلسي يحتل المركز السادس.

ويأمل ريال أن يبدأ العام الجديد من حيث أنهى سابقه حين تغلب على الفريق الأندلسي الآخر إشبيلية 2 0، قبل السفر إلى السعودية لمواجهة جاره أتلتيكو في نصف نهائي الكأس السوبر الخميس المقبل، مع إمكانية تجديد الموعد في النهائي مع برشلونة الذي يلتقي في دور الأربعة مع أتلتيك بلباو (فاز برشلونة بنهائي الموسم الماضي 5 2 على النادي الملكي).

ضربة قاسية لريال

لكن فريق المدرب شابي ألونسو تلقى ضربة قاسية جدا، لأنه خسر جهود هدافه الفرنسي كيليان مبابي الذي سيغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع على أقل تقدير بسبب إصابة في الركبة وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من اللاعب.

ويعاني المهاجم من إصابة في الرباط الخارجي لركبته اليسرى، وهو خضع الأربعاء لفحص بالرنين المغناطيسي.

ومن المتوقع أن يغيب عن عدة مباريات في الدوري الإسباني والكأس السوبر، وربما عن مواجهة فريقه السابق موناكو في دوري أبطال أوروبا في 20 كانون الثاني/يناير.

ونشر النادي الملكي بيانا قال فيه الثلاثاء "بعد الفحوص التي أجراها اليوم الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد للاعبنا كيليان مبابي، تم تشخيص إصابته بالتواء في الركبة اليسرى. حالته قيد المتابعة".

ولم يوضح نادي العاصمة متى أو كيف أصيب مبابي، لكنه كان قد شارك في التدريبات الثلاثاء، وخضع الأربعاء لفحص بالرنين المغناطيسي.

وغياب مبابي سيؤثر كثيرا على ريال في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه لاعب باريس سان جرمان السابق الذي عادل في 20 كانون الأول/ديسمبر الرقم القياسي للبرتغالي كريستيانو رونالدو (2013) كأفضل هداف للنادي الملكي خلال عام تقويمي بتسجيله الهدف رقم 59 في 2025.

وسجل مبابي 73 هدفا في 83 مباراة مع ريال منذ انتقاله المجاني من سان جرمان قبل 18 شهرا، وتوج هدافا للدوري الموسم الماضي بـ31 هدفا، متقدما بأربعة أهداف على مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ويتصدر حاليا بفارق سبعة أهداف عن أقرب منافسيه في الموسم الجاري، فيران توريس لاعب برشلونة.

ويضاف غيابه إلى قائمة المصابين في ريال التي تضم المدافعين داني كارفاخال، البرازيلي إيدر ميليتاو، الإنكليزي ترنت ألكسندر أرنولد، ولاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، إضافة إلى المهاجم المغربي إبراهيم دياس الذي يشارك مع بلاده في كأس أمم إفريقيا.