ملبورن : ستصبح الأميركية فينوس وليامس، الحائزة على سبع بطولات كبرى في فردي كرة المضرب، عن 45 عاما أكبر لاعبة تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة، بعدما حصلت على بطاقة دعوة لخوض منافسات أولى بطولات الغراند سلام للعام الحالي.

وسيدرج اسم الأميركية في القرعة الرئيسة في ملبورن بارك للمرة الأولى منذ عام 2021.

وستصبح وليامس، الشقيقة الأكبر لسيرينا، أكبر لاعبة تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة منذ اليابانية كيميكو ديت التي كانت في الرابعة والأربعين من عمرها عندما خسرت في الدور الأول عام 2015.

وقالت وليامس "أنا متحمسة للعودة إلى أستراليا، وأتطلع بشوق للمنافسة خلال فصل الصيف الأسترالي".

وأضافت "لديّ ذكريات رائعة لا تُنسى هناك، وأنا ممتنة لهذه الفرصة للعودة إلى مكان له مكانة خاصة في مسيرتي الرياضية".

وبلغت وليامس نهائي الفردي في بطولة أستراليا المفتوحة عامي 2003 و2017، وفازت بلقب بطولة ويمبلدون خمس مرات، وببطولة الولايات المتحدة المفتوحة مرتين.

وستشارك وليامس، بطلة أستراليا المفتوحة للزوجي أربع مرات، الأسبوع المقبل في دورة أوكلاند ضمن استعداداتها لخوض منافسات أولى بطولات الغراند سلام التي ستقام بين 18 كانون الثاني/يناير والاول من شباط/فبراير.