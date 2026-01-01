بيرث (أستراليا) : ستعتمد اليابانية ناومي أوساكا على الروابط العائلية وهي تقود منتخب بلادها في اليوم الافتتاحي لكأس يونايتد لكرة المضرب في أستراليا الجمعة، لتبدأ موسمها بمواجهة قوية أمام اليونانية ماريا ساكاري.

وقالت أوساكا، المتوجة بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى، بينها لقبان في بطولة أستراليا عامي 2019 و2021، إنها تستلهم من ابنتها البالغة عامين ونصف، "شاي"، مع بداية العام الجديد.

وأضافت اللاعبة البالغة 28 عاما في بيرث الخميس "ابنتي هي الحافز، فهي دائما في ذهني. هناك الكثير من الأمهات المذهلات في الجولة".

وتحتل أوساكا حاليا المركز السادس عشر في التصنيف العالمي، وكانت قد أنهت موسم 2025 في منتصف تشرين الأول/أكتوبر بسبب إصابة في الساق. آخر مواجهة لها مع ساكاري، المصنفة ثالثة عالميا سابقا، كانت في 2021، حين فازت اليونانية بسهولة في ربع نهائي ميامي بخسارة أربعة أشواط فقط.

وأوضحت أوساكا أن فترة التوقف كانت بمثابة توازن بين التدريب والحياة الأسرية، لكنها تشعر بأنها في حالة جيدة.

قالت "تمكنت من قضاء وقت مع ابنتي أثناء التعافي من موسم طويل، حتى لو لم ألعب بأكمله".

وتابعت "آمل أن يكون أدائي جيدا في المباريات. أشعر أنني في لياقة جيدة ومتحمسة للموسم المقبل".

وكانت أوساكا سجلت اسمها في دورة أوكلاند لافتتاح الموسم قبل أستراليا المفتوحة في ملبورن بارك في 18 كانون الثاني/يناير، لكنها غيّرت خطتها.

وقالت "أحب أجواء الفريق. أردت المشاركة في كأس يونايتد منذ فترة طويلة. هنا تواجه أفضل اللاعبين في العالم منذ البداية".

وتنطلق الدورة المختلطة التي تضم 18 منتخبا بمباريات المجموعات في بيرث، تليها سيدني بعد يوم. وتشمل المواجهات مباراة فردية للرجال وأخرى للسيدات ومباراة زوجي مختلط، ويتأهل متصدرو المجموعات في كل مدينة إلى ربع النهائي إلى جانب أفضل وصيف.

وتبلغ قيمة الجوائز أكثر من 11 مليون دولار، إضافة إلى نقاط تصنيف في بطولتي "أيه تي بي" و"دبليو تي أيه".

وأشارت أوساكا إلى أن الأمومة غيّرت نظرتها لكرة المضرب التي كانت تسيطر على حياتها "كنت أتعامل مع الفوز والخسارة بجدية كبيرة، وكانا يحددان شخصيتي. الآن أتعامل مع كل يوم كفرصة جديدة للتحسن".

وأضافت "دوري الأكبر ليس كلاعبة بل كأم لابنتي. كانت فترة التوقف صعبة، حاولت أن أكون بجانبها لكن كانت هناك لحظات اضطررت فيها للتدريب، وآمل أنني أتعامل مع الأمر بشكل جيد. آمل عندما تكبر أن تفهم سبب ما فعلته".