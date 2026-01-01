لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قاد الفرنسي فيكتور ويمبانياما وجوليان شامباني فريقيهما سان أنتونيو سبيرز إلى قلب الطاولة والفوز على نيويورك نيكس 134 132 الأربعاء، في مباراة مثيرة ليلة رأس السنة ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

سان أنتونيو، الذي خسر أمام نيكس في نهائي كأس الـ"أن بي أيه" قبل أسبوعين، ثأر لتلك الهزيمة بطريقة مذهلة بعدما عاد من تأخره بفارق 19 نقطة في الربع الثاني ليحقق انتصارا رائعا.

وكان النجم الفرنسي ويمبانياما عنصرا أساسيا في هذا الفوز، إذ قاد انتفاضة قوية مسجلا 31 نقطة و13 متابعة قبل أن يغادر الملعب بسبب إصابة في الساق مطلع الربع الأخير.

وعاد ويمبانياما لاحقا إلى مقاعد البدلاء واحتفل مع زملائه مع اقتراب سان أنتونيو من إنهاء المباراة لصالحه، ليحسن سجله إلى 24 انتصارا مقابل 9 خسارات ويبقى في المركز الثاني في المنطقة الغربية.

ورغم الدور الحاسم لويمبانياما في العودة، كان شامباني صاحب الشرارة الهجومية، إذ أمطر السلة بسيل من الثلاثيات لينهي اللقاء برصيد 36 نقطة.

وتضمن تألق شامباني أربع ثلاثيات في الربع الأخير، ساهمت في معادلة النتيجة قبل أن يتقدم فريقه.

قال شامباني بعد المباراة "أشعر بشعور رائع يا رجل، فقط أذهب إلى الملعب وأقوم بعملي، هذا كل ما أستطيع فعله... كنت أحاول فقط تسديد الكرة".

وكانت جماهير سان أنتونيو البالغ عددها 18,602 في مركز فروست بنك، قد خيم عليها القلق في بداية الربع الأخير عندما خرج ويمبانياما وهو يعرج بعد سقوط غير مريح أثناء متابعة كرة مرتدة.

لكن الفرنسي أكد لاحقا أنه يتوقع التعافي سريعا من ما وصفه بتمدد في الركبة اليسرى.

وقال "جسدي يشعر بأنه بخير، فقط بعض الألم... أنا واثق ومتفائل. أتوقع أن أعود في المباراة المقبلة، لا أعلم إن كان الفريق يتوقع ذلك".