ليبرفيل (الغابون) : أعلن وزير الرياضة في الغابون تعليق نشاط المنتخب الوطني وحل الجهاز الفني، إضافة إلى إيقاف اللاعبين بيار إيميريك أوباميانغ وبرونو إيكويلي مانغا، عقب الأداء الكارثي لـ"الفهود" في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب.

وخسرت الغابون التي أنهت مشوارها متذيلة المجموعة السادسة، جميع مبارياتها الثلاث، آخرها أمام ساحل العاج حاملة اللقب 2 3 الأربعاء.

وقال الوزير سيمبليس ديزيريه مامبولا عبر التلفزيون الغابوني مساء الأربعاء "نظرا للأداء المخزي للفهود في كأس الأمم الإفريقية، قررت الحكومة حل الجهاز الفني، تعليق المنتخب الوطني حتى إشعار آخر، وإبعاد اللاعبين برونو إيكويلي مانغا وبيار إيميريك أوباميانغ".

وبعد ساعات من بث الإعلان، أزيل المقطع من منصات الوزارة الرسمية ومنصات القناة على الإنترنت، قبل أن يُعاد نشره الخميس.

وكان أداء المنتخب في البطولة خضع لمراجعة من مجلس الوزراء عقب الخسارة أمام موزامبيق 2 3 المصنفة 102 عالميا الأحد، والتي أنهت آمال الغابون في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وقال رئيس الغابون بريس كلوتير أوليغي نغيما في بيان رسمي صدر الأربعاء "هذا أضعف جزءا من هويتنا الوطنية".

وأضاف "المنتخب الوطني يبرز مشكلتين رئيسيتين: غياب المنهج وتشتت الموارد".