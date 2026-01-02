بيرث (أستراليا) : كلل ستيفانوس تسيتسيباس عودته إلى الملاعب بعد تعافيه من اصابة بنجاح، بعدما قاد اليونان للتقدم على اليابان 2 0 الجمعة في كأس يونايتد المختلطة لكرة المضرب.

وفاز المصنف ثالثا عالميا سابقا على شينتارو موتشيزوكي 6 3 و6 4 في اول مباراة يخوضها منذ قرابة 4 أشهر، بعد أن أجبرته إصابة متكررة في الظهر على الابتعاد عن ملاعب الكرة الصفراء.

قال تسيتسيباس "لقد مررتُ بالكثير من الشكوك، ولم أكن أعرف إن كنتُ سأتمكن من المنافسة. لكنني ممتن للغاية للعب على هذا المستوى".

وأضاف ابن الـ 27 عاما الذي وصل إلى نهائي بطولتين من بطولات الغراند سلام "أنا بصحة جيدة، وهذا هو الأهم في العالم. آمل في أن تمنحني هذه الكأس بعض الثقة قبل بطولة أستراليا المفتوحة (18 كانون الثاني/يناير 1 شباط/فبراير)".

واستهلت زميلته ماريا ساكاري، السلسلة بفوز على ناومي أوساكا 6 4 و6 2.

ولم تظهر أوساكا، المصنفة الأولى عالميا سابقا، بأفضل احوالها في بيرث بسبب معاناتها من نزلة برد.

وقالت اليابانية الحائزة على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى "لم أكن في أفضل حالاتي، ولم أقدّم أداء مذهلا".

وأضافت "بصراحة، لم تكن المباراة الأولى سيئة بالنظر إلى ظروفها. أنا ممتنة لوجود مباراة أخرى. يجب ألّا أخشى ارتكاب الأخطاء".

وسيلعب تسيتسيباس وساكاري ضد اليونان في مباراة الزوجي المختلط في وقت لاحق اليوم.

وقاد سيباستيان بايس وسولانا سييرا منتخب الأرجنتين للفوز على إسبانيا بنتيجة 3 0.

وتغلب بايس، المصنف 45 عالميا، على ياومي مونار 6 4 و 6 4، محققا فوزا مفاجئا على الملاعب الصلبة بعد ثلاثة انتصارات فقط في تسع مباريات على هذا النوع من الملاعب الموسم الماضي.

وحسمت الارجنتين النتيجة لصالحها بعدما حافظت سييرا، المصنفة 66 عالميا والتي تشارك للمرة الاولى في كأس يونايتد، على هدوئها لتفوز على جيسيكا بوساس مانيرو 6 4 و5 7 و6 0.

قالت اللاعبة البالغة 21 عاما والتي وصلت إلى الدور الرابع في بطولة ويمبلدون العام الماضي "كنت أعلم أنه يجب عليّ أن أكون قوية. أنا سعيدة للغاية بمستواي".

ثم فازت الأرجنتين بمباراة الزوجي المختلط بثلاث مجموعات متتالية.