أكادير (المغرب) : أعرب مدرب المنتخب المصري لكرة القد حسام حسن الأحد في أغادير عن أمله في أن ينجح القائد ونجم ليفربول الانكليزي محمد صلاح في قيادة الفراعنة الى لقب كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وقال حسن في مؤتمر صحافي عشية مواجهة بنين في ثمن النهائي في معرض رده على اقتراب صلاح من تحطيم رقمه القياسي كهداف تاريخي للفراعنة: "صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم خلال آخر 10 سنوات، هو قادر على كسر الأرقام القياسية، وأتمنى أن يساعد منتخب مصر للتتويج بالبطولة في النهاية".

وسجل صلاح ثنائية حاسمة في النسخة الحالية: هدف الفوز في مرمى زمبابوي (2 1) في الوقت القاتل في الجولة الاولى، وهدف الفوز من ركلة جزاء على جنوب افريقيا في الثانية، رافعا رصيده الى 65 هدفا وبات على بعد 3 أهداف فقط من تجاوز رقم حسام حسن.

وأكد مدرب الفراعنة أن منتخب بلاده جاهز لمواجهة بنين التي وصفها بنهائي البطولة بالنسبة له، موضحا "هدفنا الآن هو الوصول الى الدور ربع النهائي. دخلنا أهم توقيت من أجل طموحات مصر نحو لقب كأس الأمم الأفريقية".

وتابع "في الأدوار الإقصائية كل مباراة بطولة بذاتها. بالنسبة لي مباراة بنين هي نهائي كأس الأمم، وأبلغت اللاعبين بذلك. لا يوجد منتخبات سهلة في البطولة وتابعت كل المنتخبات التي تطورت بقوة ولديها لاعبين في أفضل أندية أوروبا".

وحول بنين، قال: "ستكون مباراة صعبة للغاية، ونحترم كل منافسينا لأن هدفنا هو اللقب. كل الاحترام والتقدير لمنتخب بنين الذي لم يصل لدور الـ16 بالصدفة، وتابعنا مشواره المميز أيضاً في تصفيات كأس العالم. لكن منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي بالحصول على 7 بطولات لكأس الأمم الأفريقية. نعرف نقاط القوة والضعف لديهم ونتمنى تقديم مباراة قوية والوصول للدور التالي".

واعتبر حسام ان فترة الراحة التي امتدت أسبوعاً منذ مباراة أنغولا في الجولة الثالثة الاخيرة أمرا جيدا، وقال "حصلنا على وقت كاف للراحة بعد حسم التأهل أمام جنوب أفريقيا، ونجحنا في خوض عمليات الاستشفاء وإعادة تنشيط جميع اللاعبين. سنتعرف على حالة كافة اللاعبين وجاهزيتهم للمباراة في مران اليوم".

من جانبه قال جناح المنتخب محمود حسن "تريزيغيه": "منتخب بنين قوي وتأهل لهذا الدور عن جدارة وستكون مباراة قوية للغاية ونحن جاهزون لها".

وأضاف لاعب الأهلي "مدربنا حسام حسن والجهاز الفني يركزون في التدريبات على كيفية خلق الفرص، وأعتقد أنه لم يسبق لنا خلق هذا الكم من الفرص من قبل. لا بد من التركيز الجيد وعدم التهاون في المباريات القادمة. حسام أخبرنا أن كل مباراة الآن هي نهائي ولا يمكننا التهاون أو التفريط في أي فرصة".