بيرث (أستراليا) : افتتحت اليابانية ناومي أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى، موسمها لعام 2026 بفوز في كأس يونايتد لكرة المضرب، بعد فوزها على بديلة البريطانية المنسحبة إيما رادوكانو قبل مواجهتهما في الفردي بسبب مشكلة بدنية.

وتفوقت أوساكا المصنفة 16 عالميا على البديلة البريطانية المصنفة 276 كايتي سوان 7 6 (7/4) و6 1، فيما تابعت رادوكانو، المصنفة 29 عالميا، اللقاء من المدرجات.

لكن رغم انتصار أوساكا، حسمت بريطانيا المواجهة 2 1 بفضل فوزها في الزوجي المختلط الحاسم.

وقالت أوساكا "أنا فخورة بالطريقة التي قاتلت بها. لم ألعب هنا من قبل، وكان الأمر صعبا".

من جانبه، أكد قائد المنتخب البريطاني تيم هينمان أن رادوكانو، بطلة فلاشينغ ميدوز 2021، قد تشارك لاحقا في الدورة.

وأضاف "لا أعتقد أنها خرجت من المنافسة حتى الآن، لذا نُبقي أصابعنا متقاطعة".

واستهل بيلي هاريس الذي حلّ مكان المصاب جاك دريبر، المواجهة بفوز على الياباني شينتارو موتشيزوكي 7 6 (7/4)و 6 3.

وقال هاريس "من الرائع تحقيق الفوز الأول، حتى لو كانت هناك لحظات اهتزاز. أنهيت المباراة بشكل جيد في النهاية".

وحسمت بريطانيا اللقاء عندما تغلب الثنائي نيل سكوبسكي وأوليفيا نيكولز على ياسوتاكا أوشياما وناو هيبينو 7 5 و4 6 و10 7.

وفي سيدني، قاد الألماني ألكسندر زفيريف منتخب بلاده للفوز على هولندا بعدما سحق تالون غريكسبور 7 5 و6 0.

كما فازت إيفا ليس على سوزان لامينز 6 2 و6 2، وحصدت ألمانيا نقطة الزوجي لتخرج بانتصار نظيف 3 0.

وخلال أول مباراة له في 2026، خسر زفيريف سبع نقاط فقط في المجموعة الثانية التي سيطر عليها بشكل كامل.

وقال زفيريف "المجموعة الأولى كانت صعبة من حيث الإيقاع، لكن بمجرد أن حصلت على الفرص، استغليتها جيدا وأنا سعيد جدا بالفوز".