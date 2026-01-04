لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قاد نجم غولدن ستايت ووريرز، ستيفن كوري فريقه لتحقيق فوز ثمين على يوتا جاز 123 114 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه" السبت، بعدما سجل 20 من أصل 31 نقطة له في الربع الثالث المثير.

وعاد كوري إلى الملاعب بعد غيابه عن مباراة بسبب التواء في الكاحل الأيسر، واكتفى بتسجيل تسع نقاط في الشوط الأول الذي انتهى بتأخر ووريرز 65 58.

لكن النجم المخضرم انفجر في الربع الثالث، حيث تفوق غولدن ستايت على يوتا 42 31 ليحسم السيطرة على اللقاء، ولم يتأخر في النتيجة خلال الربع الأخير.

وقال كوري "لعبنا دفاعا رائعا في معظم فترات ذلك الربع، ما منحنا فرصا للتحول السريع، وتمكنت من الركض. ولحسن الحظ، دخلت التسديدات ومنحتنا الكثير من الزخم".

وأحرز كوري ست رميات ثلاثية من أصل 12 محاولة، وقدم خمس تمريرات حاسمة.

وساهم جيمي باتلر، العائد بعد غيابه عن مباراة بسبب المرض، وكوينتن بوست بـ15 نقطة لكل منهما لصالح ووريرز الذين تعرضوا لهزيمة قاسية على أرضهم الجمعة أمام أوكلاهوما سيتي في غياب كوري وباتلر ودرايموند غرين.

وعاد غرين أيضا إلى اللعب لكنه طُرد بعد دقائق من بداية الربع الثاني إثر حصوله على خطأين تقنيين سريعين بسبب جداله مع الحكام.

وقال كوري "لا أعرف ما الذي قاله للحكم، لكن الإجماع في غرفة الملابس كان أن الأمر لم يكن يستحق الطرد".

ست رميات ثلاثية ناجحة لبراون المتألق

وفي لوس أنجليس، تألق جناح بوسطن سلتيكس، جايلن براون بتسجيله 50 نقطة ليقود فريقه إلى إنهاء سلسلة انتصارات كليبرز التي بلغت ست مباريات، بفوز كبير 146 115.

وأصاب براون السلة في 18 من أصل 26 محاولة، بينها ست رميات ثلاثية من أصل عشر، وساعده ديريك وايت بـ29 نقطة في انتصار مريح من البداية حتى النهاية.

وقال براون "كانت واحدة من تلك الليالي الخاصة التي تشعر فيها أن كل تسديدة ستدخل السلة. أنا سعيد بالفوز ومستعد للعودة إلى المنزل"، بعد أن أنهى فريقه رحلة خارجية بنتيجة أربعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.

وقاد كواي لينارد وجون كولينز كليبرز بتسجيل 22 نقطة لكل منهما.

وفي سان أنتونيو، حقق بورتلاند تريل بليزرز فوزا مثيرا على سبيرز 115 110 بفضل ثلاثية مزدوجة من ديني أفديا (29 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة)، فيما أضاف دونوفان كلينغان أفضل رصيد له في مسيرته بـ24 نقطة و12 متابعة.

وغاب نجم سبيرز، الفرنسي فيكتور ويمبانياما مجددا بسبب إصابة في الركبة، ورغم تأخر فريقه بفارق 15 نقطة في الشوط الأول، عاد ليتقدم بثلاث نقاط في الربع الثالث قبل أن يحسم بورتلاند اللقاء لصالحه.

وتصدر لوك كورنيت قائمة مسجلي سبيرز بـ23 نقطة، وأضاف جوليان شامباني 20 نقطة، فيما سجل دي آرون فوكس 19. وأكد المدرب ميتش جونسون أن ويمبانياما الذي يتعافى من تمدد في الركبة اليسرى، سيسافر مع الفريق إلى ممفيس لمباراته الثلاثاء.

دالاس يوقف سلسلة هزائمه

ووضع دالاس مافريكس حدا لسلسة هزائمه الأربع وحقق انتصارا على هيوستن روكتس الذي كان في سلسلة انتصارات مماثلة، بفوزه 110 104.

وسجل أنتوني ديفيس 26 نقطة مع 12 متابعة، فيما أحرز ماكس كريستي 24 نقطة بعد نجاحه في أربع رميات ثلاثية من أصل ست محاولات لصالح مافريكس.

وقاد كيفن دورانت هجوم روكتس بـ34 نقطة، لكن الفريق فقد نجمه التركي ألبرين شينغون في الدقائق الأولى بسبب إصابة في الكاحل الأيمن.

وفي نيويورك، واصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز انتصاراته بفوزه الثالث تواليا على حساب نيكس 130 119، بفضل 36 نقطة من تايريس ماكسي.

وأضاف الواعد في جاي إيدجكومب من باهاماس والنجم جويل إمبيد 26 نقطة لكل منهما، مع عشر متابعات لإمبيد في انتصار مقنع.