اوكلاند : في سن الخامسة والأربعين، ستصبح الأميركية فينوس وليامس المتوجة بسبعة ألقاب كبرى وشقيقة النجمة سيرينا، أكبر لاعبة تشارك في بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، لكنها أكدت الأحد أنها لا تزال تشعر "بالشغف".

وتستعد وليامس التي توّجت بـ49 لقبا في مسيرتها والمصنفة أولى عالميا سابقا، في دورة أوكلاند في نيوزيلندا.

قالت "بالتأكيد لا أقطع نصف الكرة الأرضية، وربما أكثر، من دون أن أشعر بهذه الشعلة التي تحركني".

وبعد خمس سنوات من آخر مشاركة لها في بطولة أستراليا، حصلت الشقيقة الكبرى لعائلة وليامس على بطاقة دعوة من المنظمين لنسخة 2026، حيث ستصبح أكبر لاعبة سنا تخوض منافسات الجدول الرئيس.

وأوضحت وليامس أنها لم تكن على علم بالرقم القياسي الذي ستسجله، مضيفة أنها لم تعد تعتمد النهج المكثف عينه في التحضير لتحقيق أهداف كبيرة كما كان في ذروة مسيرتها.

وتابعت "أعتقد أن أحد أهدافي هو أن أكون سعيدة مع تقبل الشعور بعدم الراحة، لأن هذا ما يعرفه الأبطال جيدا".

وأضافت مازحة "ثم إن كرة المضرب تحرق الكثير من السعرات الحرارية. تمنحك ساقين جميلتين. أقول لنفسي إنه إذا أردت الحفاظ على لياقتي، فعليّ أن أواصل اللعب".

وتوجت وليامس خمس مرات في ويمبلدون ومرتين في بطولة الولايات المتحدة، وكانت وصيفة في أستراليا عامي 2003 و2017، كما أحرزت 14 لقبا في الزوجي في البطولات الكبرى، بينها أربعة في ملبورن إلى جانب شقيقتها سيرينا.

غابت عن الملاعب نحو عام ونصف، قبل أن تعود في تموز/يوليو الماضي عبر بطولتي واشنطن (خسرت في الدور الثاني) وسينسيناتي (خسرت في الدور الأول)، ثم شاركت في بطولة الولايات المتحدة أواخر آب/أغسطس، حيث خرجت أيضا من الدور الأول. ولم تخض أي مباراة منذ تلك المشاركات الأربع القصيرة.