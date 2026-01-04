روما : قفز نابولي إلى المركز الثاني موقتا بعد فوزه على مضيفه لاتسيو 2 0 الأحد في المرحلة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، قبل لقاء إنتر مع بولونيا في ختام الأمسية.

وتمكن الفريق الجنوبي من كسر عقدته مع لاتسيو بعد فشله في الفوز عليه في آخر ست مباريات ضمن مختلف المسابقات، وذلك بفضل هدفين سجلهما ليوناردو سبيناتسولا (13) والكوسوفي أمير رحماني (32).

ويعود الفوز الأخير قبل هذه المواجهة، إلى 3 أيلول/سبتمبر 2022، على أرض لاتسيو أيضا 2 1، في الموسم الذي أنهاه نابولي بطلا للدوري ولاتسيو وصيفا له.

ورفع نابولي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف ميلان الفائز الجمعة على كالياري، ومتقدما بنقطة على إنتر.

وقال المدرب أنتونيو كونتي بعد الفوز الخامس لفريقه في آخر ست مباريات "أهنئ اللاعبين، فاللعب بهذا المستوى من المهارة الفنية والقوة البدنية من دون إتاحة الفرصة للاتسيو كي يلعب ليس بالأمر السهل".

وتابع لمنصة "دازون" للبث التدفقي "قدمنا مباراة بمستوى عال جدا. كان نابولي خطيرا لاسيما على الجهة اليمنى"، مستطردا "ربما نفتقر إلى بعض الأنانية لأننا نخلق الكثير من الفرص (من دون ترجمتها بسبب المبالغة في التمرير)، لكني سعيد جدا بالنظر إلى ما عانينا منه جراء الإصابات والغيابات".

ورغم خضوعه الإثنين لعملية جراحية في القلب، تواجد مدرب لاتسيو مارويتسيو ساري على جانب الملعب لمواجهة الفريق الذي دربه من 2015 حتى 2018.

واستغل المدافع المتقدم سبيناتسولا غير المراقب، عرضية من ماتيو بوليتانو تابعها "على الطاير" في مرمى الحارس إيفان بروديفل (13).

كما صنع بوليتانو الهدف الثاني أيضا، هذه المرة من ركلة حرة لعبها نحو منطقة الجزاء وتابعها رحماني برأسه في المرمى (32).

وكانت الغلبة لنابولي في معظم فترات المباراة، فيما بدا لاتسيو الذي تعادل في آخر مباراتين، ضعيفا على أرضه وبين جمهوره لدرجة أنه فشل في التسديد على مرمى ضيفه طوال الدقائق التسعين.

وأكمل نادي العاصمة الدقائق التسع الأخيرة من الوقت الأصلي بعشرة لاعبين إثر طرد المهاجم الهولندي تاسلين نوسلين ببطاقة صفراء ثانية (81).

ووقع تدافع بين مدافع لاتسيو المونتينيغري آدم ماروتشيتش ومدافع نابولي البديل باسكال، أدى إلى طردهما أيضا (88).