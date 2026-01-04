لندن : سيعود الإنكليزي تايسون فيوري، الملقب بـ"جيبسي كينغ" (ملك الغجر)، بطل العالم السابق للوزن الثقيل، إلى الحلبة مجددا في عام 2026، وفقا لما أعلن الأحد.

لم يخض فيوري (37 عاما) أي نزال منذ خسارته أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك في مواجهة على ثلاثة من الألقاب العالمية الأربعة الكبرى في كانون الثاني/ديسمبر 2024.

لكن النجم الإنكليزي نشر الأحد على إنستغرام: "2026 هو العام. عودة الماك"، مضيفا "ابتعدت لفترة، لكنني عدت الآن، 37 عاما وما زلت ألكم. لا يوجد ما هو أفضل من لكم الرجال في الوجه والحصول على المال مقابل ذلك".

وكان فيوري أعلن اعتزاله الرياضة بعد فوزه على ديلان وايت في نيسان/أبريل 2022، قبل أن يعود لاحقا في العام عينه.

تاريخ فيوري المليء بإعلانات الاعتزال ثم التراجع عنها جعل القليلين يصدقون ادعاءه الأخير بإنهاء مسيرة حقق خلالها 34 انتصارا في 37 نزالا.

وأثار غضبه قرارات الحكام في هزيمتيه أمام أوسيك، الملاكم الوحيد الذي تغلب على فيوري، والذي قال في رسالة اعتزاله العام الماضي: "سأنهي بهذا: ديك توربين كان يرتدي قناعا".

غذّى فيوري التكهنات حول عودة جديدة خلال فترة الأعياد بنشر مقاطع عدة على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء تدريباته.

وعلى الرغم من تأكيده أنه اعتزل الرياضة، ارتبط اسم فيوري مرارا بمواجهة بريطانية مرتقبة ضد أنطوني جوشوا، بطل العالم السابق مرتين في الوزن الثقيل.

وكان الاثنان اتفقا على نزال في آب/أغسطس 2021 عندما كانا يحملان جميع الألقاب العالمية الكبرى، لكن ذلك أُجهض بعدما أُجبر فيوري على مواجهة الأميركي ديونتاي وايلدر للمرة الثالثة بقرار تحكيمي.

كانت هناك خطط لإقامة نزالات تحضيرية لجوشوا وفيوري في مطلع هذا العام قبل المواجهة بينهما في أواخر الصيف أو نهاية 2026.

لكن الحادث المروري في نيجيريا الاثنين، الذي أصيب فيه جوشوا وأدى إلى وفاة اثنين من أصدقائه المقربين وأعضاء فريقه، قد يضع الملاكمة جانبا بالنسبة للبريطاني البالغ 36 عاما.

إذا تعذر مشاركة جوشوا، قد يسعى فيوري إلى نزال ثالث ضد أوسيك، أو مواجهة البريطاني الآخر فابيو واردلي.