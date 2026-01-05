لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجّل ديفين بوكر ثلاثية حاسمة في الثانية الأخيرة قاد بها فريقه فينيكس صنز إلى قلب الطاولة على حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أوكلاهوما سيتي ثاندر، 108 105 الأحد.

وتمكّن الصنز من تعويض تأخر مبكر بفارق 18 نقطة، لكي يثأروا من متصدر الدوري الذي كبّدهم أسوأ هزيمة في تاريخ النادي بنتيجة 138 89، وذلك خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس "أن بي أيه" الشهر الماضي.

وأحرز بوكر 24 نقطة وقدم 9 تمريرات حاسمة، فيما أضاف زميله الكندي ديلون بروكس 22 نقطة، كما تألق البديل جوردان غودوين بإحراز 26 نقطة وهو الرقم الأعلى في مسيرته.

وسجّل بروكس ثلاثية في مواجهة زميله في المنتخب الكندي ونجم أوكلاهوما الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري، شاي غلجيوس ألكسندر، قبل 36 ثانية من نهاية المباراة، مانحا فريقه التقدم 105 101، لكن بطل الدوري عادل النتيجة 105 105 قبل 8.2 ثوان من النهاية، قبل حسم بوكر الأمور بتسجيله ثلاثية.

وكان غلجيوس ألكسندر أفضل مسجل في صفوف فريقه برصيد 25 نقطة، فيما أضاف جايلن وليامس 23 نقطة، بيد أن ذلك لم يُجنّب أوكلاهوما سيتي توقُف سلسلة انتصاراته التي امتدت لأربع مباريات.

ورغم الخسارة، يبقى الثاندر صاحب السجل الأفضل في الدوري بواقع 30 فوزا مقابل 6 هزائم، في حين عزّز ديترويت بيستونز صدارته للمنطقة الشرقية بتخطيه مضيفه كليفلاند كافالييرز 114 110، فأصبح في جعبته 26 فوزا مقابل 9 هزائم.

وسجّل كايد كانينغهام 27 نقطة، فيما أضاف البديل دانيس جينكنز 25 نقطة، منها 21 نقطة في ربع ثان مذهل لديترويت.

كما أضاف النجم كانينغهام 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة وصدة واحدة، في مباراة كان بيستونز محروما فيها من خدمات العديد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة مثل توبياس هاريس وجايلن دورين وكاريس ليفيرت.

لكن جينكنز سرق الأضواء بتقديمه أداء استثنائيا في الربع الثاني الذي ترجم خلاله بنجاح رمياته السبع، منها ست رميات ثلاثية.