روما : استعاد إنتر الصدارة من جاره اللدود ميلان بفوزه الثأري على ضيفه بولونيا 3 1 الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو إلى مواجهته مع بطل الكأس وهو في المركز الثالث بعد فوز جاره ميلان على مضيفه كالياري 1 0 السبت ونابولي حامل اللقب على مضيفه لاتسيو 2 0 الأحد.

وبثأره من بولونيا الذي أقصاه من نصف نهائي مسابقة كأس السوبر بالفوز عليه في 19 كانون الأول/ديسمبر في الرياض بركلات الترجيح، وتحقيقه انتصاره الخامس تواليا والثامن في آخر تسع مباريات، استعاد إنتر الصدارة بفارق نقطة أمام ميلان واثنتين أمام نابولي الثالث.

واستحق إنتر الذي فشل في تحقيق الفوز على بولونيا في مباراتي الدوري الموسم الماضي (2 2 و0 1)، النقاط الثلاث إذ سيطر على المباراة وحصل على فرص بالجملة لم يحسن استثمارها قبل أن يأتي الفرج عبر البولندي بيوتر جيلينسكي الذي وصلته الكرة عند مشارف منطقة الجزاء بتمريرة من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس، فأطلقها قوية في الشباك (39).

وحسم إنتر الفوز إلى حد كبير في بداية الشوط الثاني حين سجل لاوتارو هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم والرابع عشر في كافة المسابقات من كرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها التركي هاكان تشالهانأوغلو (48).

ورغم هيمنته المطلقة والفرص العديدة، انتظر إنتر حتى الدقيقة 74 ليضيف الثالث من ركلة ركنية أخرى فاجأت الفرنسي ماركوس تورام الذي حول الكرة بكتفه في الشباك، قبل أن يرد بولونيا بهدفه الوحيد الذي جاء عبر الأرجنتيني سانتياغو كاسترو بعدما وصلته الكرة من اليوناني خارالامبوس ليكويانيس إثر ركلة حرة (83).

نابولي يفك عقدته أمام لاتسيو

وفي العاصمة، عاد نابولي بالنقاط الثلاث بعد فوزه على مضيفه لاتسيو 2 0، ليفك عقدته أمام الأخير بعدما فشل في الفوز عليه في آخر ست مباريات ضمن مختلف المسابقات، وذلك بفضل هدفين سجلهما ليوناردو سبيناتسولا (13) والكوسوفي أمير رحماني (32).

ويعود الفوز الأخير قبل هذه المواجهة، إلى 3 أيلول/سبتمبر 2022، على أرض لاتسيو أيضا 2 1، في الموسم الذي أنهاه نابولي بطلا للدوري ولاتسيو وصيفا له.

وقال المدرب أنتونيو كونتي بعد الفوز الخامس لفريقه في آخر ست مباريات "أهنئ اللاعبين، فاللعب بهذا المستوى من المهارة الفنية والقوة البدنية من دون إتاحة الفرصة للاتسيو كي يلعب ليس بالأمر السهل".

وتابع لمنصة "دازون" للبث التدفقي "قدمنا مباراة بمستوى عال جدا. كان نابولي خطيرا لاسيما على الجهة اليمنى"، مستطردا "ربما نفتقر إلى بعض الأنانية لأننا نخلق الكثير من الفرص (من دون ترجمتها بسبب المبالغة في التمرير)، لكني سعيد جدا بالنظر إلى ما عانينا منه جراء الإصابات والغيابات".

ورغم خضوعه الإثنين لعملية جراحية في القلب، تواجد مدرب لاتسيو مارويتسيو ساري على جانب الملعب لمواجهة الفريق الذي دربه من 2015 حتى 2018.

واستغل المدافع المتقدم سبيناتسولا غير المراقب، عرضية من ماتيو بوليتانو تابعها "على الطاير" في مرمى الحارس إيفان بروديفل (13).

كما صنع بوليتانو الهدف الثاني أيضا، هذه المرة من ركلة حرة لعبها نحو منطقة الجزاء وتابعها رحماني برأسه في المرمى (32).

وأكمل نادي العاصمة الدقائق التسع الأخيرة من الوقت الأصلي بعشرة لاعبين إثر طرد المهاجم الهولندي تاسلين نوسلين ببطاقة صفراء ثانية (81).

ووقع تدافع بين مدافع لاتسيو المونتينيغري آدم ماروتشيتش ومدافع نابولي البديل باسكال، أدى إلى طردهما أيضا (88).

بهذه الخسارة السادسة في الدوري، تجمد رصيد لاتسيو عند 24 نقطة في المركز التاسع.

وبهدف للبديل مويس كين في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، حقق فيورنتينا فوزه الثاني للموسم وجاء على حساب ضيفه كريمونيزي 1 0، رافعا رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع عشر بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان.