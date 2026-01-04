الرباط : أعلن مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي الأحد انتهاء مشوار لاعب وسطه عز الدين أوناحي في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بسبب تمزق في ربلة الساق اليسرى تعرض له في التدريبات السبت.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحافي عقب التأهل إلى ربع النهائي بالفوز على تنزانيا (1 0): "للأسف تعرض أوناحي الى اصابة بتمزق في ربلة الساق في التدريبات السبت، ستبعده عن الملاعب بين خمسة او ستة اسابيع وبالتالي انتهت البطولة بالنسبة له".

واضاف "هي إصابة سابقة تعرض لها مع فريقه جيرونا (الاسباني)، كانت صدمة بالنسبة للاعبين والمنتخب، نحن مستاؤون جدا بفقداننا قائدا فنيا في الملعب وقائدا في غرف الملابس، كانت أمسية صعبة خصوصا وأنه كان حريصا على المشاركة معنا حتى نهاية البطولة".

وتابع "كانت امسية البارحة صعبة، صدمنا من نتيجة تشخيص الإصابة، كان يبكي مثل الطفل الصغير وكان يتعين علينا اليوم أن نفوز من أجله، وهذا ما تحقق".

واشار الركراكي الى ان وقع اصابة اوناحي كان واضحا على اللاعبين في المباراة التي كانت صعبة و"كانوا يأملون في تحقيق الفوز من أجله".

وتابع "كنا نعرف أن المهمة لن تكون سهلة بالنظر الى نتائج مباراتي الامس (خروج تونس على يد مالي بركلات الترجيح، وقلب السنغال للطاولة على السودان)، كانت هناك اختيارات سيئة، خلقنا الكثير من الفرص والهدف جاء في توقيت جيد. الاهم بالنسبة لنا هو التأهل".

واوضح ان المغرب نجح في فك عقدة ثمن النهائي الذي خاضه للمرة الرابعة حيث فشل في تخطيه مرتين في نسختي 2019 و2024، لكنه شدد على ان الهدف الان هو فك عقدة ربع النهائي الذي بلغه للمرة الخامسة، وتخطاه مرة واحدة عام 2004 عندما حل وصيفا، فيما فشل في 1998 و2017 و2022.

وفاجأ أوناحي الجميع بنزوله من الحافلة لدى وصول "أسود الأطلس" الى ملعب الامير مولاي عبدالله قبل اكثر من ساعتين من انطلاق المباراة ضد تنزانيا، مستعينًا بعكازين وواضعًا دعامة على مستوى قدمه اليسرى.

وتألق أوناحي بشكل لافت في المباراة الاخيرة ضد زامبيا بتمريرتين حاسمتين الى أيوب الكعبي.

وتشكل إصابة أوناحي ضربة قاسية للمنتخب المغربي الذي فقد خدمات قائده المخضرم رومان سايس للاصابة في المباراة الاولى.

ودفع الركراكي بلاعب وسط شتوتغارت الالماني بلال الخنوس مكان أوناحي، كما اشرك اشرف حكيمي أساسيا للمرة الاولى في البطولة بعدما غاب عن المباراتين الاوليين ضد جزر القمر ومالي، قبل أن يدخل بديلا في الدقيقة 64 من المباراة الثالثة ضد زامبيا.

ووصل حكيمي الى المغرب مصابا في كاحل قدمه اليسرى اثر تدخل قوي لمهاجم بايرن ميونيخ الالماني الدولي الكولومبي لويس دياس، في مباراة مع فريقه باريس سان جرمان في مسابقة دوري ابطال اوروبا في باريس مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنه خضع لعلاجات مكثفة وبات جاهزا لخوض الادوار الاقصائية.