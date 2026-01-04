الرباط : واصل المنتخب الكاميروني، حامل اللقب خمس مرات، مشواره في نهائيات كاس الأمم الإفريقية لكرة القدم بفوزه على جنوب إفريقيا 2 1 الأحد على ملعب المدينة في الرباط، وبلغ ربع النهائي.

وسجل جونيور تشاماديو (34) وكريستيان كوفاني (47) هدفي الكاميرون، وغيفيدنس ماغكوبا (88) هدف جنوب إفريقيا.

وضربت الأسود غير المروضة موعدا مع منتخب أسود الأطلس المضيف في ربع النهائي في اعادة لنصف نهائي نسخة 1988 في المغرب عندما فازت الكاميرون 1 0 وبلغت المباراة النهائية قبل ان تحرز اللقب الثاني في تاريخها على حساب نيجيريا بالنتيجة ذاتها بعد الاول عام 1984.

وتأهل المغرب بفوزه الصعب على تنزانيا 1 0 الأحد ايضا في الرباط.

ولحق المنتخبان المغربي والكاميروني بالسنغال ومالي اللتين تأهلتا السبت بفوز الاولى على السودان 3 1، والثانية على تونس 3 2 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1 1).