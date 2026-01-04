مدريد : أعاد ريال مدريد الفارق مع برشلونة المتصدر إلى أربع نقاط، في لقاء تألق خلاله المهاجم الشاب غونسالو غارسيا، بديل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي المُصاب، بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الفوز على الضيف ريال بيتيس 5 1 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخطف ابن الـ 21 عاما الأضواء بتسجيله ثلاثية (20 و50 و82)، فيما أضاف راوول أسنسيو (55) وفران غارسيا (90+3) الهدفين الآخرين لريال والكولومبي خوان هرنانديس (66) هدف بيتيس.

ورفع ريال رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني قبل أيام من مواجهته في الدور نصف النهائي من الكأس السوبر الإسبانية أمام جاره اتلتيكو في جدّة، في حين تجمّد رصيد بيتيس عند 28 نقطة في المركز السادس.

وخاض فريق المدرب شابي الونسو المباراة من دون مبابي المُصاب، واستطاع بديله غارسيا (21 عاما) إتمام مهمته على أكمل وجه في اولى مباريات الفريق في العام الجديد.

وهذا الفوز الرابع تواليا لريال في مختلف المسابقات، ليواصل استفاقته بعد كبوته في فترة سابقة اثر سلسلة من أربع مباريات بلا فوز (3 تعادلات وخسارة) في اواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر ومطلع كانون الاول/ديسمبر كلفته خسارة الصدارة لمصلحة غريمه الكاتالوني.

ونال غارسيا تصفيقا حارا لحظة استبداله قبل دقيقتين من نهاية الوقت الاصلي، وهو ما استحقه فعليا بعد ان كان سببا رئيسا في بسط سيطرة فريقه من البداية عندما افتتح التسجيل بعد مرور عشرين دقيقة بتحويله الكرة برأسه من زاوية صعبة اثر ركلة حرة نفذها البرازيلي رودريغو.

وهذا الهدف كان الأول لغارسيا في الدوري هذا الموسم.

"أمامي أفضل اللاعبين"

وقال للصحافيين بعد المباراة "كانت ثلاثة أهداف مميزة جدا، أول هاتريك لي هنا في بيرنابيو، وأيضا أول أهدافي هذا الموسم"، قبل أن يعترف بأنه ما زال يواجه صراعا من اجل الحصول على دقائق لعب.

وأضاف "أمامِي بالطبع أفضل اللاعبين في العالم، مثل مبابي، رودريغو، جود بيلينغهام وفينيسيوس".

وتابع "أركز فقط على نفسي، وهذا يعني العمل يوما بعد يوم واستغلال الفرص التي يمنحها لي المدرب، مثل اليوم، وآمل أن أقدّم أفضل ما عندي وأساعد زملائي في كل دقيقة أحصل عليها".

ولم ينجح بيتيس في إظهار ردّة فعل حقيقية في الوقت المتبقي من الشوط الاول، لينتهي بتقدم غير حاسم لأصحاب الأرض.

الإثارة الاكبر جاءت في الشوط الثاني وليس بعد وقت طويل من انطلاقته، عندما أضاف غارسيا هدفه وفريقه الثاني، إثر تمريرة متقنة من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي تابعها الاول بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء (50).

وعزّز ريال تقدمه بهدف ثالث بعد دقائق قليلة إثر ركلة ركنية نفذها رودريغو وتابعها أسنسيو برأسية قوية في الشباك (55).

استفاق بيتيس بعد فوات الأون ربما، إذ أصابت ركلة حرّة نفذها البديل الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو القائم قبل ان يتصدى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لمحاولة أيتور رويبال (64).

وجاءت المحاولة "ثالثة ثابتة" بالنسبة لبيتيس الذي تمكن من تقليص الفارق عبر هرنانديس وببعض المساعدة من اسنسيو الذي مرّت الكرة من تحت انظاره، إلى مهاجم بيتيس الذي راوغ الحارس قبل أن يسدد في الشباك (66).

وواصل بيتيس ضغطه اللافت لكن هذه المرة تمكن كورتوا من التصدي بشكل رائع لتسديدة البديل رودريغو ريكيلمي (68).

وحالت العارضة مرة أخرى دون تسجيل بيتيس عندما تصدت لتسديدة ريكيلمي في ظل لحظات عصيبة على ريال (76).

لكن غارسيا كان المنقذ مجددا لريال بعد ان كسر ايقاع منافسه من خلال هدف رائع بكعب القدم (82).

ومن ثمّ أضاف البديل فران غارسيا الخامس في الدقائق الاخيرة من المباراة (90+3).

وسقط الفريق المدريدي الآخر، اتلتيكو، في فخ التعادل أمام مضيفه ريال سوسييداد 1 1.

ورغم تقدمه عبر المهاجم النروجي ألكسندر سورلوث (50)، تكمن سوسييداد من فرض التعادل بعد خمس دقائق عبر البرتغالي غونسالو غيديش (55).

وفشل اتلتيكو في التقدم، ولو موقتا، إلى المركز الثالث، حيث اكتفى برفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن فياريال الذي يملك مباراتين أقل، فيما رفع سوسييداد رصيده إلى 19 نقطةفي المركز الخامس عشر في موسم ليس بالأفضل له.

ويأتي هذا التعادل ليوقف سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لـ "روخيبلانكوس" في مختلف المسابقات.

وفي مباراة أخرى، أسقط ليفانتي مضيفه إشبيلية بثلاثية نظيفة حملت توقيع إيكر لوسادا (45+2) وكارلوس اسبي (77) وكارلوس ألفاريس (90+4).