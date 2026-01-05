لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجّل ديفين بوكر ثلاثية حاسمة في الثانية الأخيرة قاد بها فريقه فينيكس صنز إلى قلب الطاولة على حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أوكلاهوما سيتي ثاندر، 108 105 الأحد.

وتمكّن الصنز من تعويض تأخر مبكر بفارق 18 نقطة، لكي يثأر من متصدر الدوري الذي كبّده أسوأ هزيمة في تاريخ النادي بنتيجة 138 89، وذلك خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس "أن بي أيه" الشهر الماضي.

وأحرز بوكر 24 نقطة وقدم 9 تمريرات حاسمة، فيما أضاف زميله الكندي ديلون بروكس 22 نقطة، كما تألق البديل جوردان غودوين بإحراز 26 نقطة وهو الرقم الأعلى في مسيرته.

وسجّل بروكس ثلاثية في مواجهة زميله في المنتخب الكندي ونجم أوكلاهوما الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري، شاي غلجيوس ألكسندر، قبل 36 ثانية من نهاية المباراة، مانحا فريقه التقدم 105 101، لكن بطل الدوري عادل النتيجة 105 105 قبل 8.2 ثوان من النهاية، قبل حسم بوكر الأمور بتسجيله ثلاثية.

وكان غلجيوس ألكسندر أفضل مسجّل في صفوف فريقه برصيد 25 نقطة، فيما أضاف جايلن وليامس 23 نقطة، بيد أن ذلك لم يُجنّب أوكلاهوما سيتي توقُف سلسلة انتصاراته التي امتدت لأربع مباريات.

ورغم الخسارة، يبقى الثاندر صاحب السجل الأفضل في الدوري بواقع 30 فوزا مقابل 6 هزائم، في حين عزّز ديترويت بيستونز صدارته للمنطقة الشرقية بتخطيه مضيفه كليفلاند كافالييرز 114 110، فأصبح في جعبته 26 فوزا مقابل 9 هزائم.

وسجّل كايد كانينغهام 27 نقطة، فيما أضاف البديل دانيس جينكنز 25 نقطة، منها 21 نقطة في ربع ثان مذهل لديترويت.

كما أضاف النجم كانينغهام 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة وصدة واحدة، في مباراة كان بيستونز محروما فيها من خدمات العديد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة مثل توبياس هاريس وجايلن دورين وكاريس ليفيرت.

لكن جينكنز سرق الأضواء بتقديمه أداء استثنائيا في الربع الثاني الذي ترجم خلاله بنجاح رمياته السبع، منها ست رميات ثلاثية.

وكان صاحب الأرض كافالييرز بقيادة دونوفان ميتشل الذي سجّل 30 نقطة، قد قلّص الفارق من 13 نقطة إلى نقطتين فقط قبل 1:16 دقيقة من النهاية، ثم قلّصه مجددا إلى نقطتين قبل 3.8 ثوان من النهاية، لكن جينكنز ترجم بنجاح رميتين حرتين حسم بهما الأمور.

الخسارة الـ12 تواليا لبيسرز

وبات كليفلاند كافالييرز الذي كان يُنظر إليه في بداية الموسم كأحد أبرز المنافسين في المنطقة الشرقية، في المركز الثامن، بعدما تجاوزه ميامي هيت الفائز على نيو أورليانز بيليكانز 125 106.

في المقابل، اختتم لوس أنجليس ليكرز عطلة نهاية الأسبوع بفوز صعب على أرضه أمام ممفيس غريزليز 120 114.

سجّل السلوفيني لوكا دونتشيتش 36 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة، فيما أضاف ليبرون جيمس وجايك لارافيا 26 نقطة لكل منهما لصالح لايكرز الذي قلب تأخره بفارق 16 نقطة وحسم المباراة في الدقائق الأخيرة، بعدما كان الضيف غريزليز متقدما بفارق نقطة واحدة قبل 5:29 دقائق من النهاية.

بدوره، عادل إنديانا بيسرز رقمه القياسي في عدد الهزائم المتتالية بسقوطه للمرة 12 تواليا، وذلك أمام مضيفه أورلاندو ماجيك 127 135.

وكان البيسرز ظلّا للفريق الذي بلغ السلسلة النهائية للبطولة في الموسم الماضي، إذ ضربت الإصابات عددا من لاعبيه منذ تعرُض نجمه تايريز هاليبورتون لتمزق في وتر أخيل خلال السلسلة النهائية.

وكان الكاميروني باسكال سياكام أفضل مسجّل في المباراة برصيد 34 نقطة، لكن المضيف أورلاندو الذي قاده ديزموند باين بتسجيله 31 نقطة، سيطر على المباراة بفضل تسجيل 17 نقطة تواليا في الربع الثاني، وصمد أمام اندفاعة بيسرز المتأخرة.

واستغل بروكلين نتس غياب النجم الصربي لدنفر ناغتس نيكولا يوكيتش، فأسقطه 127 115.

وفي ثالث مباراة له منذ إصابة يوكيتش، خسر ناغتس على الرغم من عودة كريستيان براون وآرون غوردون بعد غيابهما الطويل بسبب الإصابة.

وكان الكندي جمال موراي أفضل مسجّل في صفوف دنفر برصيد 27 نقطة، وقدّم 16 تمريرة حاسمة وهو الرقم الأعلى في مسيرته، فيما سجّل براون ثلاث نقاط في 24 دقيقة شارك خلالها، وأضاف غوردون 20 نقطة في 21 دقيقة.