إيلاف من مدريد: لقي 21 شخصاً مصرعهم، وأصيب ما لا يقل عن 100 شخص بجروح الأحد في حادث تصادم قطارين فائقي السرعة في جنوب إسبانيا إثر خروج أحدهما عن مساره.

At least 10 people were killed after two high-speed trains collided near Adamuz in southern Spain on Sunday.



A train traveling from Malaga to Madrid derailed and crossed onto an oncoming track, slamming into another train and causing both to derail.#Spain #Adamuz #TrainCrash pic.twitter.com/4vs0CKxYSx — Barlaman Today (@BarlamanToday) January 18, 2026

وأفاد الحرس المدني بسقوط 21 قتيلا في الحادث، بينما أكدت خدمات الطوارئ في منطقة الأندلس حيث وقع الحادث، إصابة العشرات في تصادم القطارين اللذين كانا يقلان مئات الركاب.

وخرج قطار تابع لشركة إيريو، متجها من ملقة (جنوب) إلى مدريد، عن مساره قرب أداموث الواقعة على مسافة نحو 190 كيلومترا شمال ملقة، "وانحرف إلى المسار المجاور" حيث كان يسير قطار آخر، فاصطدم به وأخرجه عن سكته أيضا، بحسب ما أوضحت إدارة شبكة السكك الحديد الإسبانية "أديف".

وأفادت خدمات الإنقاذ في الأندلس بأن ركابا ما زالوا عالقين في عربات، وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ في المنطقة "تمّ وضع الخدمات الصحية في حال تأهب وقد نشرت حتى الآن خمس وحدات للعناية المركزة"، إضافة إلى فرق الإطفاء.

وأظهرت صور بثتها قناة "تي في إي" العامة القطارين المتصادمين وقد أحاط بهما حشد من الأشخاص، بينما انتشرت سيارات الإسعاف وعملت فرق الطوارئ لإغاثة الجرحى.

وقال مراسل الإذاعة العامة "آر إن إي" الذي كان يسافر على متن أحد القطارين، في تصريح إلى قناة "تي في إي" العامة"، إن التصادم كان أشبه بوقوع "زلزال" هزّ القطار. وتابع أن الركاب أخذوا مطارق الطوارئ لكسر النوافذ والخروج من القطار.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، كان قطار إيريو يقل أكثر من 300 شخص، والقطار الآخر التابع للشركة الوطنية الإسبانية "رينفي"، أكثر من 100 شخص.

وقال حاكم منطقة الأندلس خوان مانويل مورينو على منصة "إكس": "أرسلنا فرق طوارئ ودعم لوجستي إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة اللازمة".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه "يتابع باهتمام شديد الحادث بين القطارين فائقي السرعة اللذين خرجا عن السكة في آدموث". وأضاف "تعمل الحكومة مع السلطات المختصة وفرق الطوارئ لمساعدة الركاب".

وفي محطة أتوتشا للقطارات في مدريد، أعلنت حاكمة منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو أن "فرق دعم ستُنشر لمساندة عائلات" المتضررين. وعلّقت السلطات المعنية حركة القطارات بين مدريد والأندلس.



