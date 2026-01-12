إيلاف من لندن: افتتحت أوريس عام 2026 بكل قوة، بإطلاق ساعة الإصدار المحدود سنة الحصان كأول إصدار لها لهذا العام. صُممت الساعة للاحتفال بسنة الحصان الناري الصينية، التي تبدأ في 17 فبراير 2026، وتمزج بين الرمزية الجريئة والتصميم العملي المميز للعلامة.

في الثقافة الصينية، يرمز الحصان إلى الحرية والطاقة والاستقلالية، بينما يزيد عنصر النار من الشغف والثقة والزخم. معًا، يشكلان إحدى أقوى التراكيب الفلكية، المرتبطة بالحركة والطموح والتعبير عن الذات بلا خوف. ونقلّت أوريس هذه الروح إلى ساعة محدودة الإصدار، نابضة بالحياة ومميزة ومعبرة بلا مواربة.

هذا الإصدار ليس مجرد تحية موسمية، بل هو بداية قوية للعام، حيث تتماشى أوريس مع موضوعات التجديد والقوة والدفع نحو الأمام مع انطلاق عام 2026.

من خلال قيادة العام بإصدار فلكي صيني، تعترف أوريس بالأهمية العالمية لرأس السنة القمرية وأثرها الثقافي العميق. يظهر الحصان الناري مرة واحدة فقط كل 60 عامًا، مما يجعل عام 2026 عامًا استثنائيًا. بالنسبة لهواة الجمع وعشاق الساعات، هذه الساعة ليست مجرد أداة لقياس الوقت، بل لحظة نادرة تُحفظ على المعصم.