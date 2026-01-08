إيلاف من لندن: يقدّم بييترو تيرزيني توقيعه المميز من الدعابة إلى Max & Co. من خلال مجموعته الثالثة من الإكسسوارات والهدايا ذات الطابع الطريف، والتي لا تأخذ الموضة على محمل الجد. إنها أناقة بلمسة مرحة وابتسامة خفية.



إكسسوارات تيرزيني الجديدة

تضم المجموعة قطعًا عملية ومرحة تحول الأساسيات اليومية إلى مصادر للبهجة وتحسين المزاج. تصميمات تحمل شعارات ذكية ومرحة يسهل التعاطف معها على الفور: حقائب السفر تحمل عبارة “لا تفقدني”، والمحافظ تعلن “انتهى المال”، فيما تقرأ الشعارات على النظارات الشمسية “العين لا تكذب أبداً”، والملابس الرياضية المزينة بـ “المسترخي المتسلسل” تضيف روح الدعابة دون مبالغة.



إكسسوارات تيرزيني الجديدة

إنها موضة ذكية وواعية بنفسها تجعل الابتسامة ترتسم على وجهك قبل أن تغادر المنزل. يثبت تيرزيني أن التصميم الجيد لا يحتاج إلى الجدية ليكون حاد الذوق، وأن الشخصية هي أفضل إكسسوار على الإطلاق.



إكسسوارات تيرزيني الجديدة