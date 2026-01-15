إيلاف من بيروت: في عرض أول لفيلمها الجديد The Rip على منصة "نتفليكس"، خطفت الممثلة الأميركية تيانا تايلور الأنظار بإطلالة لافتة، جمعت بين الجرأة والرقي، من توقيع المصمم السعودي محمد آشي، مؤسس دار "آشي استديو".

الحدث الذي أقيم في قاعة أليس تولّي بمدينة نيويورك، شهد مشاركة نخبة من نجوم الفيلم، بينهم بن أفليك ومات ديمون، لكن تايلور حجزت لنفسها مركز الضوء على السجادة الحمراء، بفستان أسود شفاف من مجموعة الهوت كوتور ربيع وصيف 2025، تميّز بتفاصيل نحتية دقيقة وجريئة في آن معًا.

قناع مدمج وتكوين بصري محكم

الفستان المصنوع من خامات شفافة سوداء، صُمّم ليلتف حول جسد تايلور كمنحوتة فنية، ويمتد حتى يغطي أسفل وجهها بقناع مدمج ضمن التصميم، ما أضفى على الإطلالة بُعدًا بصريًا مستقبليًا. من الخلف، يبرز شكل يشبه القلب أو زهرة التوليب، عند مستوى الوركين، مع أكمام طويلة وتنورة ضيقة تصل حتى الركبتين.

وأكملت تايلور الإطلالة بجوارب شفافة، وحذاء بكعب عالٍ كلاسيكي، وتسريحة شعر "بيكسي" قصيرة، مع مكياج عيون حاد بالكحل والماسكارا، فيما بقيت باقي ملامح الوجه خلف تغطية الفستان، بما يشبه "وضع التخفي الأنيق" أو ما يُعرف عالميًا بـ"موضة القناع".

بعد غولدن غلوب... توقيع جديد

يأتي هذا الظهور بعد يومين فقط من إطلالة تايلور على السجادة الحمراء لحفل "غولدن غلوب" 2026، حيث اختارت حينها فستانًا جريئًا آخر من دار "سكاباريللي" الإيطالية بتصميم خاص من دانيال روزبيري. تميّز التصميم السابق بظهر مكشوف، وذيل طويل يلتف حول العنق، وتفصيلة خلفية لافتة على شكل "ثونغ" مرصع بالماس والياقوت.

وبين إطلالتها في الحفل العالمي، وتصميم "آشي استديو" المثير، تُرسّخ تايلور مكانتها كواحدة من أيقونات الموضة غير التقليديات في هوليوود.