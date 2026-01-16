إيلاف من لندن: الإيموجي، المبالغة، والمرح اللا محدود.. تُثبت مجموعة Moschino لربيع/صيف 2026 مرة أخرى أن الرقة ليست ضمن قاموس الدار ، وبصراحة، من الأفضل ألا تكون كذلك.

من التيشيرتات والفساتين المزيّنة بالإيموجي، إلى القصّات الواسعة والقبعات المبالغ فيها والتي تقترب من الغرابة، كانت عروض الأزياء هذه درسًا كاملًا في توقيع Moschino: إما جذب الانتباه أو العودة إلى المنزل.

كل إطلالة كانت نكتة ، لكنها نكتة حادة. الابتسامات، القلوب، والرموز المرحة الموزعة على الملابس لم تكن مجرد لعبة؛ بل طريقة Moschino لإثارة الحديث عن ثقافة الاستهلاك. القصّات الواسعة والأشكال الدرامية لعبت مع فكرة المبالغة، بينما لمحت التنسيقات الساخرة إلى فلسفة "ارتديه، أحبه، ارمِه" الخاصة بالموضة السريعة مع دعوة ضمنية للتفكير قبل الإفراط في الشراء بلا وعي.

القبعات كانت نجم العرض، من أشكال نحتية شاهقة إلى مصغرات كرتونية موضوعة بزوايا مستحيلة. ومع قصّات جريئة، وطبقات متنوعة، ومزيج مواد غير متوقع، نجحت المجموعة في المزج بين الفكاهة الصاخبة والذكاء الموضوي. كانت تذكيرًا بأن Moschino لا تصنع الملابس فقط؛ بل تصنع بيانات قوية، لا تُنسى، وأحيانًا من المستحيل تجاهلها.

مجموعة Moschino لربيع/صيف 2026 لا تهمس ، بل تصرخ. تذكرنا أن الموضة يمكن أن تكون ممتعة، مستفزة، وهادفة في الوقت نفسه. وفي عالم يهوى الانصهار ضمن القاعدة، رسالة Moschino واضحة: تميّز، استمتع، وربما، فقط ربما، فكر مرتين قبل أن تتخلص من خزانة ملابسك.